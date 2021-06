Solis reconhece globalmente o selo "Top PV Brand 2021" para inversores em 8 países em 5 continentes

Durante a fase de coleta de dados do "Monitoramento Global de Instaladores Fotovoltaicos 2020/2021", a EUPD Research entrevistou empresas do setor solar sobre seus hábitos de compra, as marcas que utilizam regularmente e outras variáveis importantes. O resultou foi que a marca Solis alcançou excelentes classificações em termos de preferência do cliente, conscientização da marca, satisfação e recomendação da marca. O feedback positivo resultou na indicação da Solis como uma das melhores marcas fotovoltaicas de 2021.