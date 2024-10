SOLiTHOR atteint 1000 cycles de charge avec plus de 80% de rétention de capacité, une étape clé dans son développement de batteries à l'état solide pour les secteurs de l'aviation et de la marine.

SINT-TRUIDEN, Belgique, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- SOLiTHOR a réalisé des progrès significatifs dans le développement de ses batteries solides au lithium métal de nouvelle génération (SSBs) conçues pour répondre aux exigences rigoureuses des industries aviation et maritime et accélérer leur transition électrique. Ces avancées comprennent des améliorations majeures en matière de cyclabilité, de densité énergétique et de préparation à l'industrialisation, faisant de SOLiTHOR l'un des leaders mondiaux dans le secteur des batteries à l'état solide.

Relative discharge capacity as a function of number of full cycles for a representative Lithium metal-solid state pouch cell based on NMC / Gen 1 Solid Electrolyte / Li metal components

Des essais récents des cellules à poche de SOLiTHOR, effectués à une température modérée (25°C) et avec une pression externe (inférieure à 72 psi/4,9 atm), ont permis d'obtenir 1000 cycles de décharge à pleine charge avec une efficacité coulombienne supérieure à 99,2 pour cent. Dans ces conditions, l'essai a été réalisé pour mesurer l'endurance, qui est un critère de performance essentiel pour les applications aviation et maritimes de longue durée. Le résultat était bien supérieur à l'objectif commercial accepté.

La technologie de SOLiTHOR se distingue par la démonstration réussie de l'utilisation de son Électrolyte Solide Gen-1, mince et exclusif, associé à des cathodes minces en lithium métal et à des cathodes NMC à forte charge.

Cette combinaison permet d'obtenir des densités énergétiques exceptionnelles de 384 Wh/kg et de 1 026 Wh/l au niveau de l'empilement, obtenues avec un ensemble différent de cellules. Ces valeurs records d'énergie gravimétrique sont essentielles pour permettre la transition électrique des secteurs aviation et maritime, qui nécessitent des batteries plus légères, plus sûres et plus puissantes, en particulier pour le décollage et l'atterrissage.

En outre, la technologie à l'état solide de SOLiTHOR est entièrement compatible avec les composants cathodiques commerciaux fabriqués aujourd'hui dans l'industrie bien établie des batteries Li-ion. Cela permettra l'industrialisation rapide de ses produits dans les années à venir en tirant parti des lignes de production de batteries Li-ion existantes tout en accélérant la transition vers la technologie des batteries à l'état solide avec un coût minimal et en temps voulu.

En tant que tremplin vers des démonstrateurs technologiques à l'échelle réelle, SOLiTHOR a fabriqué avec succès des prototypes de cellules à poche de 3 Ah, qui sont actuellement soumis à ses protocoles internes d'essais de performance et de sécurité. Son plan à court terme est d'envoyer ces prototypes pour une validation externe et des essais avec des partenaires aviation et maritimes.

Selon le Dr Fanny Bardé, directeur technique de SOLiTHOR, « ce résultat exceptionnel en matière de cyclabilité confirme la durabilité et la compatibilité de notre Électrolyte Solide mince innovant avec les composants lithium métal minces et les composants cathodiques. Les recherches menées depuis plusieurs décennies visent à atteindre une telle cyclabilité pour les technologies de batteries minces au lithium métal et nous sommes l'une des rares entreprises à l'avoir démontré dans une configuration à l'état solide. Cela prouve également la dextérité de notre équipe à proposer des innovations révolutionnaires ».

En comparaison avec les solutions existantes, les SSB au lithium métal de SOLiTHOR offrent une densité énergétique supérieure et une stabilité de cycle à long terme, ce qui est essentiel pour les applications aviation. Avec 384 Wh/kg et des améliorations constantes de la durée de vie, SOLiTHOR est en bonne voie pour établir de nouvelles normes dans l'industrie, offrant une solution convaincante pour l'électrification des secteurs de l'aviation et de la marine.

Huw Hampson-Jones, directeur général de SOLiTHOR, a déclaré : « SOLiTHOR travaille en partenariat avec des constructeurs aviation et maritimes. Les navires aériens et maritimes ont besoin d'une puissance et d'une énergie élevées pour fournir l'électrification nécessaire au transport en toute sécurité des avions et des navires sur de longues distances. Les réalisations ci-dessus démontrent notre capacité. L'un des objectifs à long terme de SOLiTHOR est de s'associer à des fabricants de batteries pour produire en masse les cellules, à la fois pour nos clients de l'aviation et de la marine ».

www.solithor.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2540832/SOLiTHOR.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2540816/SOLiTHOR_Logo.jpg