SOLiTHOR erreicht 1000 Ladezyklen mit über 80% Kapazitätserhalt, ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Festkörperbatterien für die Luftfahrt und Schifffahrt

SINT-TRUIDEN, Belgien, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- SOLiTHOR hat bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung seiner Lithium-Metall-Festkörperbatterien (SSBs) der nächsten Generation erzielt, die den strengen Anforderungen der Luft- und Schifffahrtsindustrie gerecht werden und den Übergang zur Elektrizität beschleunigen sollen. Zu diesen Fortschritten gehören erhebliche Verbesserungen bei der Zyklierbarkeit, der Energiedichte und der Industrietauglichkeit, die SOLiTHOR zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Festkörperbatterien machen.

Relative discharge capacity as a function of number of full cycles for a representative Lithium metal-solid state pouch cell based on NMC / Gen 1 Solid Electrolyte / Li metal components

Jüngste Tests von SOLiTHORs Pouch-Zellen, die bei einer moderaten Temperatur (25°C) und mit externem Druck (unter 72 psi/4,9 atm) durchgeführt wurden, ergaben 1000 vollständige Lade-Entlade-Zyklen mit einem coulombischen Wirkungsgrad von über 99,2 Prozent. Unter diesen Bedingungen wurde der Test durchgeführt, um die Ausdauer zu messen, die ein wichtiges Leistungskriterium für langlebige Anwendungen in der Luft- und Schifffahrt ist. Das Ergebnis lag weit über dem akzeptierten kommerziellen Ziel.

Ein herausragendes Merkmal der SOLiTHOR-Technologie ist die erfolgreiche Demonstration des Einsatzes seines dünnen proprietären Gen-1-Festkörperelektrolyten in Verbindung mit dünnem Lithiummetall und hochbelastbaren NMC-Kathoden.

Diese Kombination ermöglicht herausragende Energiedichten von 384 Wh/kg und 1.026 Wh/l auf Stack-Ebene, die mit einem anderen Zellensatz erzielt wurden. Diese rekordverdächtigen gravimetrischen Energiewerte sind entscheidend für den Übergang zur Elektrifizierung der Luft- und Schifffahrt, die leichtere, sicherere und leistungsfähigere Batterien insbesondere für Start und Landung benötigt.

Darüber hinaus ist die solid-state-Technologie von SOLiTHOR vollständig kompatibel mit handelsüblichen Kathodenkomponenten, die heute in der etablierten Li-Ionen-Batterieindustrie hergestellt werden. Dies wird die rasche Industrialisierung seiner Produkte in den kommenden Jahren ermöglichen, indem bestehende Produktionslinien für Lithium-Ionen-Batterien genutzt werden und gleichzeitig der Übergang zur Festkörperbatterie-Technologie mit minimalen Kosten und in einem angemessenen Zeitrahmen beschleunigt wird.

Als Sprungbrett zu Technologie-Demonstratoren im realen Maßstab hat SOLiTHOR erfolgreich 3Ah Pouch Cell-Prototypen hergestellt, die derzeit die internen Leistungs- und Sicherheitstestprotokolle durchlaufen. Kurzfristig ist geplant, diese Prototypen zur externen Validierung und Erprobung an Partner aus der Luft- und Schifffahrt zu schicken.

Laut Dr. Fanny Bardé, CTO von SOLiTHOR, „unterstreicht dieses außergewöhnliche Ergebnis der Zyklizität die Haltbarkeit und Kompatibilität unseres innovativen dünnen Festelektrolyten sowohl mit dünnen Lithium-Metall- als auch mit herkömmlichen Kathodenkomponenten. Die Forschung hat über viele Jahrzehnte versucht, eine solche Zyklierbarkeit für dünne Lithium-Metall-Batterietechnologien zu erreichen, und wir gehören zu den wenigen Unternehmen, die dies in einer Festkörperkonfiguration demonstriert haben. Es beweist auch das Geschick unseres Teams, bahnbrechende Innovationen zu liefern."

Im Vergleich zu bestehenden Lösungen bieten die Lithium-Metall-SSBs von SOLiTHOR eine überlegene Energiedichte und langfristige Zyklenstabilität, was für Luftfahrtanwendungen entscheidend ist. Mit 384 Wh/kg und kontinuierlichen Verbesserungen der Zykluslebensdauer ist SOLiTHOR auf dem besten Weg, neue Maßstäbe in der Branche zu setzen, und bietet eine überzeugende Lösung für die Elektrifizierung des Luft- und Schifffahrtssektors.

Huw Hampson-Jones, CEO von SOLiTHOR, sagte: „SOLiTHOR arbeitet sowohl mit Herstellern aus der Luftfahrt als auch aus der Schifffahrt zusammen. Luft- und Seeschiffe benötigen eine hohe Leistung und einen hohen Energiegehalt, um die notwendige Elektrifizierung für den sicheren Transport von Flugzeugen und Schiffen über größere Entfernungen bereitzustellen. Die oben genannten Erfolge zeigen unsere Fähigkeiten. Eines der langfristigen Ziele von SOLiTHOR ist es, mit Batterieherstellern zusammenzuarbeiten, um die Zellen für unsere Kunden in der Luft- und Schifffahrt in Serie zu produzieren."

