SOLIZE PARTNERS India erhält die TISAX®-AL3-Zertifizierung und stärkt damit seine Bereitschaft für das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien

BENGALURU, Indien, 4. Februar 2026 /PRNewswire/ -- SOLIZE PARTNERS India Pvt. Ltd. (Hauptsitz des Unternehmens: Bengaluru, Karnataka; Geschäftsführer und Direktor: V.S. Mahadevan (im Folgenden SOLIZE genannt) hat die Zertifizierung „TISAX® Assessment Level 3 (AL3)" erhalten und damit einen wichtigen Meilenstein in seiner Informationssicherheitsstrategie gesetzt. Dieser Erfolg kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien zunehmend an Dynamik gewinnt und die grenzüberschreitende technische Zusammenarbeit, den Datenaustausch sowie integrierte Automobil- und Industrieprogramme zwischen den beiden Regionen beschleunigen wird.

Da europäische Erstausrüster und Tier-1-Zulieferer ihren Einsatz in Indien vor dem Hintergrund sich entwickelnder Handels- und Lieferketten-Rahmenbedingungen vertiefen, ist der sichere Umgang mit technischen Daten, geistigem Eigentum sowie digitalen Vermögenswerten für die Zusammenarbeit unerlässlich geworden. Diese Zertifizierung unterstreicht die Bereitschaft von SOLIZE, in Umgebungen mit hohem Vertrauen und hoher Komplexität zu arbeiten.

TISAX®, das von der ENX Association verwaltet wird, ist ein weltweit anerkannter Rahmen für die Bewertung der Informationssicherheit, der das höchste Maß an Sicherheit bietet. Es entspricht den strengen europäischen Anforderungen an die Datensicherheit in der Automobilbranche und ermöglicht eine IP-intensive Entwicklung, ein frühes Entwicklungsstadium sowie eine länderübergreifende Zusammenarbeit mit sensiblen Informationen.

Mit dieser Zertifizierung weist SOLIZE ein Höchstmaß an fortschrittlichen Informationssicherheitskontrollen auf, die in den Bereichen Personal, Prozesse und Technologie konsequent umgesetzt werden. SOLIZE hält sich seit mehreren Jahren an die TISAX-Vorschriften. Der Übergang von AL2 zu AL3 spiegelt eine bewusste und nachhaltige Investition in Sicherheitsmanagement, Disziplin in der Betriebsführung und Risikomanagement wider. Das stärkt die Fähigkeit von SOLIZE, größere, komplexe und weltweit verteilte technische Programme mit höherer Datensensitivität zu unterstützen.

„Das Erreichen der TISAX AL3-Zertifizierung ist ein entscheidender Meilenstein für SOLIZE PARTNERS India", sagte Mahadevan V.S., Geschäftsführer und Direktor. „Da die Zusammenarbeit zwischen der EU und Indien im Rahmen neuer Handels- und Industrierahmen vertieft wird, sind Vertrauen sowie Verantwortung im Umgang mit Daten jetzt noch wichtiger. Diese Zertifizierung verdeutlicht die Konsequenz und Konsistenz, die wir in unsere Entwicklungs- und Lieferverfahren eingebaut haben."

Über die Einhaltung von Vorschriften hinaus unterstreicht TISAX AL3 SOLIZEs Bestreben für vertrauensvolle Partnerschaften, die einen sicheren Datenaustausch zwischen den in Indien ansässigen Lieferteams sowie den europäischen und globalen Beteiligten ermöglichen. Da globale Unternehmen schnell intelligente Technologien wie KI-basierte Forschung, Design und Fertigung einführen, konzentriert sich SOLIZE weiterhin darauf, Technologieunterstützung auf dem neuesten Stand bereitzustellen und zugleich verantwortungsvolles Wachstum zu ermöglichen, indem Informationen geschützt werden.

Informationen zu SOLIZE PARTNERS India Pvt. Ltd.

SOLIZE PARTNERS India, ein Unternehmen der SOLIZE Group, bietet Ingenieur- sowie Technologiedienstleistungen in den Bereichen Automobilbau, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Eisenbahn, Schwermaschinenbau und anderen Industriezweigen an. Das Unternehmen unterstützt die digitale Transformation auf Unternehmensebene durch die Entwicklung und Bereitstellung effizienter, zukunftsfähiger End-to-End-Engineering-Systeme, die auf sicheren sowie global ausgerichteten Verfahren basieren.

