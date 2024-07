Solomon baut mit der NVIDIA Isaac Robotics Plattform die nächste Welle fortschrittlicher Roboterlösungen

TAIPEI, 1. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Solomon, ein führendes Unternehmen für fortschrittliche Bildverarbeitungs- und Robotiklösungen, freut sich, auf der COMPUTEX 2024 eine Zusammenarbeit mit NVIDIA bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Integration der Produktangebote von Solomon mit der NVIDIA Isaac Robotik-Plattform, um die 3D-Robotik-Vision und Augmented-Intelligence-Lösungen von Solomon zu verbessern.

At COMPUTEX 2024, Solomon's VP of Research & Development, Xuan-Loc Nguyen, introduces the META-aivi AR + AI vision system for SOP validation to visiting NVIDIA guests Madison Huang and Lori Huang.

„Wir sind begeistert, die NVIDIA Isaac Plattform in unsere Produkte zu integrieren", sagt Johnny Chen, CEO von Solomon. „Die fortschrittlichen KI- und Robotik-Tools von NVIDIA werden unsere Produktfähigkeiten in den Bereichen 3D-Machine-Vision, Robotik-Steuerung und Augmented Intelligence verbessern und so zu mehr Innovation in der industriellen Automatisierung beitragen."

Ein wichtiges Highlight dieser Zusammenarbeit ist Solomons Bin-Picking-System, das durch NVIDIA Isaac Manipulator beschleunigte Bibliotheken erweitert wurde, die auf NVIDIA Isaac ROS basieren. Es bietet eine 8-mal schnellere Pfadplanung und -ausführung und reduziert das Auftreten von Pfadsingularitäten um 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Algorithmen. In Kombination mit der fortschrittlichen Bilderkennung von AccuPick ermöglichen diese Fortschritte kleinere Roboterzellen ohne Beeinträchtigung der Zykluszeit, was für die effiziente Kommissionierung von Behältern in Fabriken und die Kommissionierung in Logistikzentren unerlässlich ist.

Die NVIDIA Isaac Plattform nutzt generative KI, um leistungsstarke Grundmodelle für die Robotik anzubieten. Solomon wird auch weiterhin innovative Produkte und Anwendungen unter Einbeziehung mehrerer NVIDIA Isaac-Technologien entwickeln, mit dem Ziel, eine intelligentere Automatisierung in der Fertigung, im Einzelhandel, in der Logistik und in anderen Bereichen zu ermöglichen.

„Die Ära der KI-Robotik ist angebrochen", sagt Deepu Talla, Vice President of Robotics and Edge Computing bei NVIDIA. „Um diese Nachfrage zu befriedigen, baut NVIDIA eine umfassende, beschleunigte Robotik-Plattform auf, die es Ökosystemführern wie Solomon ermöglicht, den Einsatz von autonomen Maschinen in den größten Industrien der Welt voranzutreiben."

Solomon bietet fortschrittliche Bildverarbeitungslösungen an, darunter 3D-Behälterkommissionierung, bildverarbeitungsgesteuerte Roboter, KI-basierte Fehlerprüfung und erweiterte Intelligenz, die KI und AR miteinander verbindet. Das Besondere an Solomon ist das eingebettete schnelle KI-Modelltraining, das es den Benutzern ermöglicht, Modelle mit minimalem Zeitaufwand anzupassen. Mit einem starken Fokus auf Produktivität und Innovation steht Solomon an der Spitze industrieller KI- und 3D-Vision-Anwendungen und ist führend in den Bereichen Fehlererkennung, Behälterkommissionierung und Personaloptimierung.

