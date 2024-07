Solomon construit la prochaine vague de solutions robotiques avancées avec la plateforme Isaac Robotics de NVIDIA

TAIPEI, 1er juillet 2024 /PRNewswire/ -- Solomon, un chef de file des solutions de vision et de robotique avancées, est ravi d'annoncer une collaboration avec NVIDIA au COMPUTEX 2024. Cette collaboration vise à intégrer les produits de Solomon à la plateforme robotique NVIDIA Isaac afin d'améliorer les solutions de vision robotique 3D et d'intelligence augmentée de Solomon.

At COMPUTEX 2024, Solomon's VP of Research & Development, Xuan-Loc Nguyen, introduces the META-aivi AR + AI vision system for SOP validation to visiting NVIDIA guests Madison Huang and Lori Huang.

« Nous sommes ravis d'intégrer la plateforme NVIDIA Isaac dans nos produits », déclare Johnny Chen, CEO, Solomon. « Les outils avancés d'IA et de robotique de NVIDIA amélioreront les capacités de nos produits en matière de vision industrielle 3D, de contrôle robotique et d'intelligence augmentée, contribuant ainsi à une plus grande innovation dans l'automatisation industrielle. »

L'un des points forts de cette collaboration est le système de dévracage de Solomon, optimisé par les bibliothèques accélérées NVIDIA Isaac Manipulator , qui sont basées sur NVIDIA Isaac ROS . Il permet une planification et une exécution huit fois plus rapides et réduit de 50 % les singularités par rapport aux algorithmes conventionnels. Combinées à la reconnaissance d'image avancée d'AccuPick, ces avancées permettent de réduire la taille des cellules robotisées sans compromettre le temps de cycle, ce qui est essentiel pour une préparation efficace des bacs dans les usines et des commandes dans les centres logistiques.

La plateforme NVIDIA Isaac s'appuie sur l'IA générative pour proposer de puissants modèles de base pour la robotique. Solomon continuera à fournir des produits et des applications innovants en intégrant de multiples technologies NVIDIA Isaac, dans le but d'apporter une automatisation plus intelligente à la fabrication, à la vente au détail, à la logistique et à d'autres secteurs.

« L'ère de la robotique IA est arrivée », déclare Deepu Talla, vice-président de la robotique et de l'edge computing, NVIDIA. « Pour répondre à cette demande, NVIDIA construit une plateforme robotique accélérée complète pour permettre aux chef des file de l'écosystème tels que Solomon de faire avancer le déploiement de machines autonomes dans les plus grandes industries du monde. »

À propos de Solomon :

Solomon fournit des solutions de vision avancées, notamment pour la préparation de commandes en 3D, les robots guidés par la vision, l'inspection des défauts basée sur l'IA et l'intelligence augmentée mixant l'IA et l'AR. Solomon se démarque par la formation rapide intégrée aux modèles d'IA, qui permet aux utilisateurs de personnaliser les modèles avec un investissement en un temps minime. En mettant l'accent sur la productivité et l'innovation, Solomon se positionne à l'avant-garde des applications industrielles d'IA et de vision 3D, excellant dans la détection des défauts, la préparation des commandes et l'optimisation de la main-d'œuvre.

