Solução da ThetaRay contra lavagem de dinheiro (Anti-Money Laundering, AML) líder do setor para pagamentos transfronteiriços agora baseada em nuvem

NOVA YORK, LONDRES e TEL AVIV, Israel, 26 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A ThetaRay, provedora líder de análise de big data baseada em IA, anunciou hoje que a sua solução AML para pagamentos transfronteiriços agora está disponível como um serviço baseado em nuvem. A oferta agnóstica de nuvens protege bancos, fintechs, PSPs e empresas de infraestrutura de pagamentos contra sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro ocultos em transações transfronteiriças, diminui o custo total de propriedade (TCO), oferece a capacidade de aumentar as receitas rapidamente e reduz o "time-to-value" de mais de seis meses para poucos dias.

Até 2019, a maioria das instituições financeiras ainda estava dando seus primeiros passos experimentais no universo da computação em nuvem e poucas ações em termos de soluções AML. No entanto, com o início da COVID-19, os sistemas baseados em nuvem tornaram-se críticos na relevância do trabalho remoto, e os benefícios dessas soluções passaram a ser mais evidentes em relação ao uso da AML. Para atender a essa demanda, a ThetaRay lançou o primeiro e único serviço baseado em nuvem que analisa o tráfego SWIFT, indicadores de risco e dados do cliente/pagador/beneficiário para detectar irregularidades que indicam lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades criminosas em complexas rotas de transações transfronteiriças. Ele se baseia em um tipo proprietário de aprendizado de máquina denominado de "intuição artificial" que pode simular a intuição humana e os pressentimentos instintivos, e está disponível para todas as nuvens públicas e privadas, incluindo Azure, Google, AWS, IBM Cloud e muito mais.

As soluções tradicionais AML locais apresentam vários desafios que as tornam uma opção insatisfatória para pagamentos transfronteiriços. Elas precisam de seis a doze meses para entrar em produção, não conseguem detectar esquemas criminosos nunca vistos anteriormente e são ineficientes para bancos de pequeno e médio porte e fintechs que dispõem de recursos internos limitados. Por outro lado, a solução em nuvem da ThetaRay pode ser instalada e funcionar em poucos dias, detecta até as ameaças mais recentes e sofisticadas e exige um mínimo de recursos adicionais e nenhum hardware.

"Nossos clientes estão adotando cada vez mais soluções baseadas em nuvem devido à sua estabilidade e segurança", disse Mark Gazit, CEO da ThetaRay. "Nosso serviço de nuvem totalmente escalável acelera o 'time-to-value', diminui o custo de aquisição e permite o rápido aumento de receita nas empresas. Ele capacita o ecossistema de pagamentos a desfrutar dos benefícios operacionais de longo prazo de transações transfronteiriças seguras e dispensam a preocupação com a manutenção de infraestrutura adicional."

a solução inovadora da ThetaRay, baseada em "intuição artificial", permite aos bancos expandir suas oportunidades de negócios, tendo acesso a um monitoramento de pagamentos transfronteiriços de forma segura e confiável. A tecnologia da ThetaRay é a única solução de ponta a ponta que utiliza intuição artificial para integração de dados e triagem de alerta. Incluindo uma comprovada integração de dados inovadora até determinação de alertas, a solução da ThetaRay aumenta os recursos de detecção para dados supervisionados e não supervisionados e inclui perfis e avaliações analíticas avançadas, tudo na mesma plataforma. As instituições financeiras que dependem de ecossistemas altamente heterogêneos e complexos se beneficiam muito dos baixos índices de falsos positivos incomparáveis da ThetaRay.

