Solução de gerenciamento de progresso de construção HoloBuilder™ da FARO ganha ampla adoção

Utilizando a tecnologia de captura de fotos 360°, o HoloBuilder permite uma maneira rápida, fácil e eficiente de gerenciar o progresso do projeto e capturar grandes quantidades de informações visuais que se tornam instantaneamente acessíveis a partir de qualquer lugar. As integrações com as melhores câmeras 360° da categoria e ferramentas de software de terceiros facilitam a adoção e implementação da #ConstructionTechnology em equipes de construção mundiais.

A GOLDBECK decidiu implementar o HoloBuilder em toda a organização (ou seja, o contrato Enterprise) após utilizar a plataforma em importantes projetos de construção. Com o HoloBuilder, os mais de dez mil funcionários da GOLDBECK se beneficiam de soluções digitais não apenas no escritório, mas também no local da obra. Os gerentes de obra utilizam a plataforma para rastrear e documentar o trabalho de construção com precisão, vinculando fotos de 360° do local às plantas digitais da obra, organizando-as por local e hora e armazenando-as com segurança na nuvem.

"Estamos entusiasmados que a GOLDBECK tenha disponibilizado nossa solução empresarial para toda a sua organização", disse Brian Kelly, vice-presidente do HoloBuilder da FARO. "Ao comemorarmos o aniversário da união de forças com a FARO, fizemos um progresso notável para capacitar os profissionais de construção com as soluções que eles precisam para aumentar a eficiência do projeto. A GOLDBECK é um exemplo clássico de uma empresa global que percebe todo o potencial e a vantagem competitiva de utilizar a digitalização a laser 3D de alta precisão com os recursos da FARO, bem como a captura de fotos 2D 360° em tempo real e a colaboração remota com o HoloBuilder."

"A digitalização utilizando o HoloBuilder torna muito mais fácil documentar e gerenciar o progresso da construção, por meio do qual nossos gerentes de obra e todos os envolvidos no planejamento podem coletar, avaliar e trabalhar melhor os dados", acrescentou Sina Schliestedt, Teamlead BIM da GOLDBECK.

Desde a aquisição da FARO, o HoloBuilder continuou a aprimorar suas ofertas, lançando novos recursos significativos, incluindo Premium Analytics, HoloBuilder API e SnapShots. A ampla funcionalidade do Premium Analytics capacita a liderança em tecnologia e operações para avaliar projetos, usuários e uso em nível empresarial. A API flexível permite que os usuários removam silos de dados conectando o HoloBuilder a ferramentas internas para aproveitar todo o potencial dos locais de obras virtuais. Os SnapShots compartilháveis permitem que os usuários selecionem e compartilhem fotos específicas de um projeto com partes interessadas selecionadas. A combinação dessas novas e poderosas ferramentas continua a impulsionar a intensa demanda do setor pelo HoloBuilder.

Sobre a FARO

A FARO atende os mercados de AEC (arquitetura, engenharia e construção), O&M (operações e manutenção), Metrologia 3D e Análise de Segurança Pública. Por mais de 40 anos, a FARO tem sido pioneira em #RealityCapture, unindo os mundos digital e físico por meio de exatidão, precisão e imediatismo confiáveis orientados por dados, oferecendo soluções de tecnologia líderes do setor que permitem aos clientes medirem seu mundo e utilizarem esses dados para tomar decisões mais inteligentes com mais rapidez. Para mais informações, acesse www.faro.com ou www.holobuilder.com

