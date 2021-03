Solví renova frota da limpeza com caminhões Volkswagen no Peru

Os caminhões Volkswagen já atuam naquele país há mais de quinze anos e comprovaram sua robustez para a operação. "Os veículos traduzem o melhor custo benefício em todos os aspectos, além de todo o apoio e pós-vendas que temos tanto no Brasil quanto no representante local, que é a EuroMotors, comenta Luiz Lopes, Superintendente de Primarização e Manutenção de Equipamentos da Solví.

"Robustez, segurança , dirigibilidade, durabilidade e produtividade, além do custo de manutenção adequado às nossas necessidades, fazem toda a diferença. A linha VW é imbatível, com baixo consumo e o fato de não ter de usar Arla, se traduz em grande economia ao longo dos anos", complementa Lopes.

Os caminhões vocacionais VW tornaram-se um case internacional na área de coleta de resíduos sólidos urbanos, graças ao desenvolvimento de modelos sob medida para essa finalidade, com o acompanhamento próximo da VW atendendo a todas as especificidades com aprimoramento constante.

A família Compactor, a mais completa linha de coleta de resíduos do mercado, sai na frente no conforto à operação com o lançamento do caminhão preparado para a suspensão pneumática nos eixos traseiros KLL para o modelo Constellation 17.260, podendo ser aplicado na versão 6x2 ou 8x2.

Além do avanço no conforto do motorista e passageiros, o modelo traz redução de custos operacionais graças ao aumento da durabilidade do sistema de suspensão traseira no acidentado asfalto das grandes cidades, menor custo de manutenção; mais controle e melhor distribuição de carga e disponibilidade de pesagem online. O sistema de suspensão pneumática permite controlar a distribuição de carga nos eixos e fazer a aferição da coleta, além de melhorar a dirigibilidade do veículo e seu conforto. Isso por meio da tecnologia ELC, Electronic Leveling Control, ou Controle de Nivelamento Eletrônico, na tradução livre.

A tecnologia faz a parametrização da suspensão e permite monitorar a carga nos coletores, distribuir essa carga nos eixos e controlar seu peso via computador de bordo. Com isso, é possível ampliar a durabilidade do sistema de suspensão e pneus, realizar controles precisos de sobrecarga ou subcarga, tornando a frota mais produtiva.

Tudo isso com as características já consagradas no mercado: banco para três passageiros, agora com encosto de cabeça, transmissão automática, eixo dianteiro com pontas e suspensão reforçadas, eixo traseiro reforçado com relação simples, escapamento vertical, entre outras.

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 35 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.

A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2019, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 242.000 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.700 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2019. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.



