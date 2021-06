Solvias acquiert Chemic Laboratories pour établir une présence dans les laboratoires américains et étendre ses services d'essais

Situé dans le centre biopharmaceutique de Boston, Chemic étend la présence mondiale de Solvias et son portefeuille de services intégrés de tests et d'analyses. En tant que société unique, Solvias et Chemic :

soutiennent plus de 650 sociétés pharmaceutiques, entreprises de biotechnologie, sociétés ATMP émergentes, ainsi que des sociétés de dispositifs médicaux et de cosmétiques ;

exploitent près de 20 903 mètres carrés d'espace de laboratoire en Suisse, en France et aux États-Unis, conformément aux normes industrielles les plus élevées, notamment ISO, cGMP et GLP ;

et aux États-Unis, conformément aux normes industrielles les plus élevées, notamment ISO, cGMP et GLP ; offrent une vaste gamme de services analytiques, notamment la caractérisation chimique et physique, le contrôle de la qualité, les tests de microbiologie et de biologie cellulaire, et les tests de stabilité ;

offrent des points forts combinés en matière de synthèse, de catalyse et d'essais d'extractibles et de lixiviables ;

emploient plus de 600 personnes possédant une grande expertise scientifique et technique, dont un grand nombre sont titulaires de diplômes universitaires avancés.

Joseph St. Laurent, co-fondateur, président et directeur scientifique de Chemic, a déclaré : « Depuis plus de 20 ans que nous développons Chemic, Solvias est la seule organisation que nous ayons rencontrée qui partage notre vision et possède l'équipe nécessaire pour construire une organisation de renommée mondiale. Solvias est très appréciée pour son expertise scientifique, son innovation et son service client exceptionnel. Ensemble, nous partageons un engagement profond envers nos clients et des connaissances scientifiques et des services analytiques complémentaires à l'échelle mondiale. »

Scott A. Goodrich, cofondateur et responsable du site de Chemic, a ajouté : « Il s'agit d'une excellente occasion d'étendre notre offre dans la région de Boston, aux États-Unis et au-delà. »

Chemic est la première acquisition de Solvias depuis son partenariat avec les investisseurs du secteur de la santé Water Street Healthcare Partners et JLL Partners en juin 2020, afin de développer stratégiquement l'entreprise. Depuis lors, Solvias a recruté des leaders de l'industrie pour rejoindre son conseil d'administration et a commencé un programme pour améliorer et étendre de manière significative sa plate-forme et son infrastructure de technologie de l'information afin de soutenir les plans d'expansion mondiale. La société poursuit ses investissements organiques et ses acquisitions afin d'ajouter des capacités spécialisées pour soutenir les clients dans les domaines en pleine croissance des produits biologiques et des thérapies cellulaires et génétiques.

Karen Huebscher, Ph.D., présidente-directrice générale de Solvias, a déclaré : « Nous faisons de grands progrès vers notre objectif de faire de Solvias un leader mondial à l'avant-garde de notre industrie. En peu de temps, nous avons développé nos équipes, fait progresser les initiatives organiques et réalisé une acquisition stratégique. Notre association avec Chemic nous assure une présence importante aux États-Unis et étend nos capacités scientifiques afin d'en faire bénéficier nos clients et de les aider à commercialiser plus rapidement des produits plus sûrs et de meilleure qualité. »

Les co-fondateurs de Chemic, Messieurs St. Laurent et Goodrich, rejoindront l'équipe de direction de Solvias et continueront à diriger les opérations aux États-Unis. Ils continueront également à exploiter les activités de développement de produits de Chemic en tant qu'entités distinctes.

Les conditions financières de l'acquisition ne sont pas divulguées.

À propos de Chemic Laboratories

Chemic Laboratories est un organisme de chimie contractuelle (CCO) à service complet, enregistré auprès de la FDA et autorisé par la DEA, qui applique les normes cGMP/GLP. Fondée en 1998, Chemic offre des services inégalés d'analyse, de synthèse d'API et de développement de formulations aux industries pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux. La société fournit ces services par l'intermédiaire d'une installation stratégiquement conçue et hautement technique, équipée d'instruments de pointe.

À propos de Solvias AG

Solvias est un leader mondial de la recherche, du développement et de la fabrication sous contrat. Les secteurs desservis par la société comprennent les produits pharmaceutiques, les biotechnologies, les sociétés ATMP émergentes, les dispositifs médicaux et les cosmétiques. Basée près de Bâle, en Suisse, Solvias emploie plus de 600 membres d'équipe hautement qualifiés qui travaillent ensemble pour comprendre les besoins de leurs clients. Solvias est fière de fournir des solutions innovantes qui répondent aux normes de qualité les plus élevées. Grâce à son excellente infrastructure et à son expertise inégalée, Solvias développe, analyse et teste une large gamme de substances et de produits biologiques et chimiques. La société propose également l'un des plus grands portefeuilles de ligands brevetés pour les transformations catalytiques et une série de services connexes de synthèse sur mesure et de technologie de catalyse. S'appuyant sur l'expertise scientifique bien établie de l'entreprise et sur ses antécédents, Solvias fournit des services, des produits et des technologies intégrés pour aider ses clients à mettre plus rapidement sur le marché des produits plus sûrs et meilleurs.

