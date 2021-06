Solvias neemt chemische laboratoria over voor vertegenwoordiging in de VS en voor uitbreiding van testdiensten

biedt ondersteuning van meer dan 650 farmaceutische bedrijven, biotechbedrijven, opkomende ATMP-bedrijven, evenals bedrijven in medische apparatuur en cosmetica;

exploiteert bijna 225.000 vierkante meter aan laboratoriumruimte in Zwitserland, Frankrijk en de Verenigde Staten conform de hoogste industrienormen zoals ISO , cGMP en GLP;

biedt een uitgebreide reeks analytische diensten aan, waaronder chemische en fysische karakterisering, kwaliteitscontrole, microbiologie en celbiologie en stabiliteitstesten;

levert synthese, katalyse, extraheerbare en uitloogbare testen die door de fusie als nog sterkere punten naar voren komen;

heeft meer dan 600 mensen in dienst met grondige wetenschappelijke en technische expertise, waarvan een aanzienlijk aantal een hoge academische titel heeft.

Joseph St. Laurent, medeoprichter, president en Chief Scientific Officer, Chemic, zei: "Tijdens de meer dan 20 jaar Chemic is Solvias de enige organisatie die we zijn tegengekomen die onze visie deelt en het team heeft om een bedrijf van wereldformaat te bouwen. Solvias staat hoog aangeschreven om zijn wetenschappelijke expertise, innovatie en uitstekende klantenservice. Samen delen we een diepgewortelde toewijding aan onze klanten en vullen we elkaar op het gebied van wetenschappelijke kennis en analytische diensten op wereldschaal aan."

Scott A. Goodrich, medeoprichter en locatiehoofd van Chemic, voegde toe: "Dit is een geweldige kans om ons bedrijf in de omgeving van Boston, de Verenigde Staten en daarbuiten verder uit te breiden."

Chemic is de eerste overname van Solvias sinds de samenwerking met zorginvesteerders Water Street Healthcare Partners en JLL Partners in juni 2020 om het bedrijf strategisch te laten groeien. Sindsdien heeft Solvias industrieleiders aangeworven om toe te treden tot de raad van bestuur en is een programma gestart om zijn informatietechnologieplatform en infrastructuur aanzienlijk te upgraden en uit te breiden ter ondersteuning van verdere plannen om wereldwijd uit te breiden. Het bedrijf streeft naar organische investeringen en overnames om gespecialiseerde capaciteiten toe te voegen om klanten te ondersteunen in de groeiende gebieden van biologische geneesmiddelen en cel- en gentherapieën.

Karen Huebscher, Ph.D., chief executive officer, Solvias, zei: "We boeken grote vooruitgang in de richting van ons doel om Solvias wereldwijd uit te bouwen tot een toonaangevend bedrijf van onze sector. In korte tijd hebben we onze teams laten groeien, organische initiatieven versneld en een strategische overname afgerond. Onze fusie met Chemic biedt ons een belangrijke aanwezigheid in de Verenigde Staten, breidt onze wetenschappelijke capaciteiten uit om onze klanten zinvol te helpen en geeft onze missie een boost om hen te helpen veiligere en betere producten sneller op de markt te brengen."

De medeoprichters van Chemic, de heren St. Laurent en Goodrich, zullen zich bij het management van Solvias voegen en de bedrijfsvoering in de Verenigde Staten blijven leiden. Bovendien blijven ze de activiteiten van Chemic omtrent productontwikkeling als afzonderlijke entiteiten aansturen.

De financiële voorwaarden van de overname zijn niet bekendgemaakt.

Over Chemic Laboratories

Chemic Laboratories is een full-service FDA-geregistreerde en DEA-gelicentieerde cGMP/GLP-contractchemie-organisatie (CCO). Chemic, opgericht in 1998, biedt ongeëvenaarde contractanalyse, API-synthese en formuleringsontwikkeling aan de farmaceutische, biotechnologische en medische hulpmiddelenindustrie. Het bedrijf levert deze diensten via een strategisch ontworpen en zeer technische faciliteit die uitgerust is met ultramoderne instrumenten.

Over Solvias AG

Solvias is wereldwijd toonaangevend op het gebied van contractonderzoek, ontwikkeling en productie. De bedrijfssectoren die het bedrijf bedient, zijn onder meer de farmaceutische industrie, biotechnologie, opkomende ATMP-bedrijven, medische apparatuur en cosmetica. Het hoofdkantoor is gevestigd in de buurt van Bazel, Zwitserland, en Solvias heeft meer dan 600 hooggekwalificeerde teamleden in dienst die samen de behoeften van hun klanten vervullen. Solvias is trots op het leveren van innovatieve oplossingen die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Met zijn uitstekende infrastructuur en ongeëvenaarde expertise ontwikkelt, analyseert en test Solvias een breed scala aan biologische en chemische substanties en producten. Het bedrijf biedt ook een van de grootste gepatenteerde ligandportfolio's voor katalytische transformaties en een reeks gerelateerde, op maat gemaakte diensten op het gebied van synthese- en katalysetechnologie. Op basis van de gevestigde wetenschappelijke expertise en bewezen staat van dienst van het bedrijf, levert Solvias geïntegreerde diensten, producten en technologieën om zijn klanten te helpen veiligere en betere producten sneller op de markt te brengen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1534178/Karen_Huebscher_solvias.jpg

