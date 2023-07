SomaLogic s'associe à Dante Genomics pour améliorer l'adoption clinique et scientifique de la protéomique en Europe

La plateforme SomaScan® de 7 000 plex de SomaLogic sera employée pour réaliser des tests protéomiques à grande échelle en Europe.

BOULDER, Colorado et L'AQUILA, Italie, 25 juillet 2023 /PRNewswire/ -- SomaLogic Operating Co. Inc., (Nasdaq:SLGC), leader en technologie protéomique axée sur les données, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Dante Genomics , un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, pour offrir une solution complète pour réaliser des tests protéomiques à grande échelle en Europe. Dante sera le premier site autorisé de SomaLogic en Italie.

« Au cours des sept dernières années, Dante s'est largement concentré sur l'amélioration de l'utilité clinique du génome, et en partenariat avec SomaLogic, nous allons désormais travailler ensemble pour améliorer les capacités de recherche et de découverte du protéome, a déclaré Andrea Riposati, cofondateur et directeur général de Dante Genomics. En combinant la protéomique et la génomique, nous développerons des connaissances cliniques et des résultats exploitables. Nous sommes enthousiastes pour l'avenir de la multiomique ; des partenariats comme celui-ci se traduiront par de meilleurs soins de santé pour un plus grand nombre de personnes dans le monde. »

Dante Genomics exploitera la technologie de SomaLogic depuis son laboratoire en Italie, fournissant des services de protéomique pour le marché européen. La plateforme SomaScan® de 7 000 plex de SomaLogic peut être appliquée à la recherche et à la découverte. Elle peut réaliser environ 7 000 mesures de protéines sur un seul échantillon de plasma ou de sérum de 55 microlitres.

SomaLogic et Dante Genomics s'associeront pour offrir l'une des premières capacités multiomiques pour soutenir les découvertes cliniques, élargissant ainsi les bases de données et le marché exploitable total des deux entreprises.

« L'Italie est un leader en recherche en sciences de la vie en Europe qui affiche une croissance prometteuse en recherche -omique dans les secteurs universitaire et privé, a déclaré Adam Taich, directeur général de SomaLogic. Nous sommes heureux de soutenir la vision de Dante Genomics pour accélérer la recherche clinique en protéomique. »

A l'origine laboratoire de recherche, depuis plus de vingt ans, SomaLogic s'est développé pour devenir un leader mondial en protéomique grâce à une technologie qui fournit la qualité et la quantité de connaissances biologiques dont les chercheurs en sciences de la vie ont besoin - du laboratoire au dernier kilomètre.

À propos de Dante Genomics

Dante Genomics est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes entiers et les logiciels. La société utilise sa plateforme pour apporter des améliorations en matière de résultats des patients, de prévention, de diagnostic et de médecine personnalisée. Ses actifs comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, un logiciel exclusif conçu pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

À propos de SomaLogic

SomaLogic catalyse la recherche et le développement de médicaments et l'identification de biomarqueurs en tant que leader mondial en technologie protéomique. Avec un seul échantillon de plasma ou de sérum de 55 microlitres, SomaLogic peut réaliser 7 000 mesures de protéines, couvrant plus d'un tiers des quelque 20 000 protéines du corps humain et deux fois plus que les autres plateformes protéomiques. Depuis plus de 20 ans, nous soutenons les sociétés pharmaceutiques, les organismes de recherche universitaire et les organismes de recherche sous contrat qui s'appuient sur nos technologies de détection et d'analyse des protéines pour alimenter les découvertes de médicaments, de maladies et de traitements dans des domaines tels que l'oncologie, le diabète et les maladies cardiovasculaires, les maladies hépatiques et métaboliques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.somalogic.com et suivez @somalogic sur LinkedIn.

