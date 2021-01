Sommet Education et OMT : Événements en ligne du Hospitality

Le « Hospitality Challenge » a été lancé pour favoriser la reprise de l'hôtellerie grâce à des projets innovants soumis par des entrepreneurs, des jeunes pousses, des étudiants, des personnes en reconversion professionnelle et toute personne passionnée par ce secteur. Parmi près de 600 candidatures reçues dans le monde entier, les 30 meilleurs finalistes ont reçu une bourse d'études complète pour des programmes de Master, MBA et autres programmes spécialisés dans les domaines de l'hôtellerie, des arts culinaires et de la pâtisserie dans les institutions de renommée internationale de Sommet Education : Institut de hautes études de Glion , Les Roches , et l' École Ducasse .

À partir du 21 janvier 2021, des sessions en ligne auront lieu entre 16h30 et 17h30 CET sur LinkedIn Live :

« What's Next in Jobs & Education », le 21 janvier 2021

Modérateur : Hervé de Gouvion Saint-Cyr, fondateur et président de TalentriCity

Participants :

Stéphane Rousseau, directeur du personnel de Sommet Education

Natalia Bayona , directrice de l'innovation, de l'éducation et des investissements à l'OMT

, directrice de l'innovation, de l'éducation et des investissements à l'OMT Francois Delahaye , directeur général de Dorchester Collection

Inscription ici

« What's next in Safety & Hospitality Experience », le 28 janvier 2021

Modérateur : Michael Collins, fondateur de TravelMedia.ie et du magazine Abroad

Participants :

Barbara Czyzewska , responsable du marketing du luxe et de la gestion de la marque à l'Institut de hautes études de Glion

, responsable du marketing du luxe et de la gestion de la marque à l'Institut de hautes études de Glion Alessandra Priante , directrice du département régional de l' Europe à l'OMT

, directrice du département régional de l' à l'OMT Quentin Desurmont , directeur général de Traveller Made

Inscription ici

« What's next in Revenue & Productivity », le 4 février 2021

Modérateur : Damon Embling, journaliste à Euronews et directeur à Headline Media UK

Participants :

Jonathan Humphries , responsable du développement international des hôtels et des spécialisations en gestion des actifs à l'Institut de hautes études de Glion et président et propriétaire de HoCoSo

, responsable du développement international des hôtels et des spécialisations en gestion des actifs à l'Institut de hautes études de Glion et président et propriétaire de HoCoSo Sandra Carvao , Responsable de l'intelligence de marché et de la compétitivité à l'OMT

, Responsable de l'intelligence de marché et de la compétitivité à l'OMT Marc Vieilledent, directeur du développement chez easyHotel Plc

Inscription ici

« What's next in Waste reduction & Sustainability », le 11 février 2021

Modérateur : Rajan Datar, broadcaster, journaliste et écrivain à la BBC

Participants :

Dr. Dimitrios Diamantis , professeur et doyen des études supérieures à Les Roches Crans-Montana

, professeur et doyen des études supérieures à Ph. D. Manuel Butler , directeur exécutif de l'OMT

, directeur exécutif de l'OMT Jochem-Jan Sleiffer, Président Moyen-Orient, Afrique et Turquie au Hilton

Inscription ici

Pour plus d'informations, cliquez ici

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1395003/Sommet_Education_UNWTO_Hospitality_Challenge.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1280685/Sommet_Education_Logo.jpg

Contact :

Anouck Weiss

VP communications

[email protected]

Related Links

http://www.sommet-education.com



SOURCE Sommet Education; World Tourism Organization