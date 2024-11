Sommet Education s'engage dans un partenariat stratégique avec Mandarin Oriental et établit les standards les plus élevés dans le développement des talents du secteur de l'hôtellerie et de la restauration

LAUSANNE, Suisse, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Sommet Education a le plaisir d'annoncer une collaboration stratégique à long terme avec Mandarin Oriental, propriétaire et exploitant d'hôtels, centres de villégiature et résidences parmi les plus luxueux du monde. Cette alliance vise à renforcer le vivier de talents de l'industrie hôtelière grâce à des initiatives ciblées en matière d'éducation et de formation, ainsi que de programmes axés sur la diversité.

La collaboration s'articule autour de trois objectifs principaux : enrichir l'expérience d'apprentissage des étudiants grâce à une exposition réelle au monde de l'entreprise, permettre le développement des employés grâce à des programmes de formation sur mesure, et offrir des opportunités de carrière et d'apprentissage dans le secteur de l'hôtellerie à des personnes à fort potentiels issus de communautés défavorisées. Ce partenariat s'appuiera sur le réseau mondial de campus et d'institutions de Sommet Education, dont Les Roches, Glion, École Ducasse, Invictus Education en Afrique du Sud, Indian School of Hospitality ainsi que la Fondation Sommet Education.

Cette alliance souligne l'engagement des deux organisations à former les futurs leaders de l'hôtellerie.

À cette occasion, Laurent Kleitman, CEO de Mandarin Oriental, a partagé : « Nous sommes fiers de nous associer à Sommet Education, qui a formé nombre de nos meilleurs talents dans ses différents établissements et qui développe les talents de demain. Ensemble, nous apporterons une valeur ajoutée aux talents, nous les aiderons à développer leurs compétences et nous favoriserons les opportunités de carrière dans notre secteur. »

Benoît-Étienne Domenget, CEO de Sommet Education, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à Mandarin Oriental, avec qui nous partageons la valeur de l'excellence dans l'hôtellerie et une vision centrée sur le développement des ressources humaines. Cette collaboration dépasse les frontières traditionnelles, offrant des parcours de carrière et d'apprentissage uniques dans le domaine de l'hôtellerie pour les jeunes étudiants, les employés et les personnes talentueuses issues de milieux défavorisés. Ensemble, nous souhaitons favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de leaders qui façonneront l'avenir de l'hôtellerie ».

