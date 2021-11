Son Altesse Royale le Prince Héritier annonce la création de la première ville à but non lucratif au monde

S.A.R. le Prince Héritier a déclaré : « Il s'agira de la première ville à but non lucratif de ce type, qui contribuera à la réalisation des objectifs de la Fondation Mohammed bin Salman Misk en matière de soutien à l'innovation, à l'esprit d'entreprise et à la formation des futurs dirigeants, en définissant le travail à but non lucratif dans son concept opérationnel interne et en termes d'opportunités et de programmes de formation des jeunes qu'elle fournira. En outre, le projet fournira des services qui contribueront à créer un environnement attrayant pour tous les bénéficiaires des offres de la ville. »

S.A.R. a ajouté : « Le Prince Mohammed Bin Salman Non Profit City qui met en œuvre le modèle Digital Twin, accueillera des académies, des collèges, des "Misk Schools", un centre de conférence, un musée des sciences, un centre créatif offrant un espace pour soutenir les ambitions des innovateurs dans les sciences et les technologies de nouvelle génération telles que l'IA, l'IdO et la robotique. Il comprendra également une académie des arts et une galerie d'art, un théâtre d'art vivant, une aire de jeux, une académie de cuisine et un complexe résidentiel intégré. En outre, la ville accueillera des sociétés de capital-risque et des investisseurs pour soutenir et incuber des entreprises innovantes afin de stimuler les contributions communautaires du monde entier. »

Le Prince Mohammed Bin Salman Non Profit City, la première association à but non lucratif de ce type, est située sur un terrain dédié par Son Altesse le Prince héritier, dans le quartier d'Irqah, à côté de Wadi Hanifa, sur une superficie d'environ 3,4 km².

Le plan directeur de la ville incarne une métropole numérique avancée, centrée sur l'humain, conçue pour être écologique et conviviale pour les piétons. Plus de 44 % de la superficie totale de la ville sera consacrée à des espaces verts ouverts afin de promouvoir le développement durable.

L'annonce de la Non Profit City du Prince Mohammed Bin Salman est motivée par l'objectif de créer un système dynamique de jeunes talents saoudiens pour façonner l'avenir du Royaume et du monde, en encourageant l'apprentissage et en développant les compétences de leadership chez les jeunes. Les détails entourant les phases de développement et les progrès de la Ville seront annoncés au cours des prochains mois.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1689808/Prince_Mohammed_Bin_Salman_Non_Profit_City.jpg

SOURCE Prince Mohammed Bin Salman Non Profit City