SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT PAUL KAGAME PRONONCERA LE DISCOURS D'OUVERTURE À LA MWC AFRICA 2022 À KIGALI

Son Excellence Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, assistera au premier Congrès mondial de la téléphonie mobile (MWC AFRICA), organisé en présentiel

LONDRES, 18 août 2022 /PRNewswire/ -- La GSMA est heureuse d'annoncer que Son Excellence Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, assistera au premier Congrès mondial de la téléphonie mobile, MWC Africa, organisé en présentiel à Kigali le 25 octobre 2022, et qu'il en prononcera le discours d'ouverture.

« Nous sommes honorés que Son Excellence Paul Kagame ouvre la première édition du Congrès MWC Africa. Sa participation réitère le rôle important que l'industrie mobile doit jouer dans la croissance économique et la prospérité dans tout le continent africain. Je me réjouis à la perspective d'une conversation stimulante et inspirante sur scène à Kigali », a déclaré M. Mats Granryd, directeur général de GSMA.

Partenaires de l'événement

Le Congrès MWC Africa affiche un programme de premier plan, rendu possible par les partenaires de notre événement. Nous sommes fiers d'avoir le soutien de grandes entreprises mondiales et régionales, notamment de nos partenaires fondateurs Mastercard, MTN, Orange, ZTE, et de nos partenaires de soutien ASVL Summit 2022 et Smart Africa.

Rejoignez-nous à Kigali au Congrès MWC Africa, du 25 au 27 octobre 2022. Cliquez ici pour vous pré-inscrire . Les représentants des médias peuvent s'inscrire à l'adresse suivante : [email protected] .

À propos de la GSMA

La GSMA est une organisation mondiale unifiant l'écosystème mobile pour découvrir, développer et fournir des innovations fondamentales pour des environnements commerciaux positifs et des changements sociétaux. Notre vision est de libérer toute la puissance de la connectivité afin que les personnes, l'industrie et la société prospèrent. Représentant les opérateurs mobiles et les organisations de l'écosystème mobile et des industries adjacentes, la GSMA propose à ses membres trois grands piliers : la connectivité pour le bien, les services et solutions de l'industrie, et la sensibilisation. Cette activité comprend l'avancement des politiques, la résolution des plus grands défis sociétaux d'aujourd'hui, le soutien de la technologie et de l'interopérabilité qui font fonctionner le mobile, et la fourniture de la plus grande plateforme au monde pour réunir l'écosystème mobile lors des séries d'évènements MWC et M360.

Nous vous invitons à en savoir plus sur gsma.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1385555/GSMA_Logo.jpg

SOURCE GSMA