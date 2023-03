Sonata Software annonce un partenariat mondial avec Sinequa pour faire évoluer ses solutions de recherche d'entreprise

Sonata Software devient le dernier partenaire mondial de services Gold en date de Sinequa afin d'aider les organisations axées sur les données à accélérer l'innovation

BANGALORE, Inde, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Sonata Software, une société leader dans la modernisation et l'ingénierie numérique, a annoncé avoir signé un accord de partenariat mondial de services Gold avec Sinequa, la société leader en recherche d'entreprise cloud. Ce partenariat permet à Sonata d'offrir à ses clients une puissante solution de recherche intelligente grâce à laquelle les organisations à haute intensité de connaissances peuvent réaliser des opérations de recherche d'entreprise et développer des applications de domaine et de situation personnalisées.

En janvier 2020, Encore Software Services, une société de Sonata, a conclu un accord de partenariat de services Gold avec Sinequa pour les États-Unis. Depuis lors, Encore est parvenu à mettre en œuvre la plateforme Search Cloud de Sinequa pour ses clients dans les secteurs pharmaceutique, manufacturier, bancaire et des assurances et a créé un centre d'excellence Sinequa à Chennai, en Inde, avec des consultants certifiés pour fournir des services d'exécution de haute qualité à ses clients mondiaux.

« Nous sommes fiers de voir notre partenariat avec Sinequa s'étendre au-delà des États-Unis. Cela illustre notre étroite collaboration pour fournir un ensemble caractéristique de solutions de recherche innovantes à nos clients leur permettant d'obtenir un service clientèle de niveau supérieur, avec une expérience numérique améliorée et des capacités opérationnelles optimisées », a déclaré Samir Dhir, PDG de Sonata Software.

Sinequa aide les organisations les plus grandes et les plus complexes du monde à améliorer la découverte d'informations et la gestion des connaissances grâce à des solutions de recherche intelligentes. La plateforme de recherche alimentée par l'IA de Sinequa, optimisée pour Microsoft Azure, relie des données non structurées et structurées avec une interface de recherche unifiée pour fournir des informations grâce à l'apprentissage profond, à un traitement automatique de la langue naturelle de pointe, à l'extraction de connaissances et à la recherche neuronale. Sinequa offre un ensemble optimal de fonctionnalités et de capacités nécessaires pour accélérer la construction et la mise à l'échelle de toute application Insight pour les cas d'utilisation les plus complexes et de grande valeur. La plateforme a été entièrement conçue pour respecter tous les protocoles de sécurité et les droits d'accès au contenu sans compromis.

« Sinequa est fier d'accueillir Sonata et l'équipe d'Encore Software Services à titre de partenaire mondial de services Gold. Sonata fait appel à des experts chevronnés pour mettre en œuvre et personnaliser rapidement notre plateforme de recherche cloud, ce qui permet aux clients d'extraire des renseignements commerciaux nouveaux et utiles à partir des vastes quantités de données disponibles », a déclaré Alexandre Bilger, PDG de Sinequa.

« Les plus de 200 connecteurs Sinequa, le modèle SBA avec les applications de démarrage nous permettent de déployer une solution de recherche d'entreprise pour nos clients en quelques semaines plutôt qu'en nombreux mois », a déclaré Prasanth Kedarisetty, vice-président principal de Sonata Software.

