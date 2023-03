Sonata Software anuncia parceria global com a Sinequa para ampliar soluções de pesquisa corporativa

Sonata Software se torna a mais recente parceira do programa Sinequa Global Gold Services a ajudar organizações orientadas por dados a acelerar suas inovações

BANGALORE, Índia, 10 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Sonata Software, uma empresa líder em Modernização e Engenharia Digital, anunciou que assinou um acordo de parceria Global Gold Services com a Sinequa, uma empresa líder em pesquisas corporativas na nuvem. Esta parceria permitirá que a Sonata ofereça a seus clientes uma solução de pesquisas inteligentes poderosa na qual organizações com alto volume de conhecimento possam fornecer buscas em toda a empresa e desenvolver aplicações situacionais e domínios personalizados.

Em Janeiro de 2020, a Encore Software Services, uma empresa da Sonata, firmou um acordo de Gold Services Partnership com a Sinequa cobrindo os Estados Unidos. Desde então, a Encore implementou com sucesso o Search Cloud Platform da Sinequa para clientes dos setores farmacêuticos, de fabricação, bancos e seguros e criou um Sinequa Center of Excellence em Chennai, na Índia, com consultores certificados para fornecer serviços de implementação de alta qualidade a seus clientes globais.

"Estamos orgulhosos de ver nossa parceria com a Sinequa expandindo para além dos Estados Unidos. É um testemunho de nossa forte colaboração no fornecimento de um conjunto diferenciado de soluções inovadoras para pesquisas a nossos clientes e permitindo assim que eles desenvolvam um melhor atendimento ao cliente, juntamente com uma experiência digital aprimorada e recursos operacionais otimizados", disse Samir Dhir, MD e CEO da Sonata Software.

A Sinequa ajuda as maiores e mais complexas organizações do mundo a melhorar a descoberta de informações e a gestão de conhecimentos com soluções de pesquisa inteligentes. A plataforma de buscas impulsionada por IA da Sinequa, otimizada para a Microsoft Azure, conecta dados estruturados e não estruturados com uma interface de busca unificada para oferecer insights usando deep learning, processamento de linguagem natural de última geração, mineração de conhecimento e pesquisas neurais. A Sinequa entrega um conjunto otimizado de recursos e potencialidades necessárias para acelerar o desenvolvimento e o escalonamento de qualquer aplicação para os casos de uso mais complexos e de alto nível. A plataforma foi projetada a partir do zero para respeitar todos os protocolos de segurança e privilégios de acesso ao conteúdo sem comprometimentos.

"A Sinequa tem o orgulho de receber a Sonata e a equipe da Encore Software Services como nossa parceira no programa Global Gold Services. A Sonata traz especialistas para implementar e personalizar rapidamente nossa plataforma Search Cloud, permitindo assim que os clientes extraiam novos e úteis insights de negócios das vastas quantidades de dados disponíveis", afirmou Alexandre Bilger, CEO da Sinequa.

"Os mais de 200 conectores da Sinequa, oFramework SBA com Starter Apps, nos permite implementar uma solução de pesquisa corporativa para nossos clientes em questão de semanas, o que nos levariam muitos meses para entregar sem ela", disse Prasanth Kedarisetty, Vice-presidente sênior da Sonata Software.

