Sonata Software assina com Mumbai Indians como parceira associada na Liga Feminina de T20 na Índia

BANGALORE, Índia, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Sonata Software, empresa líder em modernização e engenharia digital, anunciou que assinou com os Mumbai Indians como Parceiro Associado antes do início da Liga Feminina de T20 na Índia.

O logotipo da Sonata Software estará claramente visível nos uniformes das jogadoras e esta parceria marca o primeiro patrocínio de críquete da Sonata Software em todo o mundo.

"É realmente um orgulho para nós estarmos associados aos Mumbai Indians e à Liga Feminina de T20. Esta associação simboliza nosso contínuo compromisso de viabilizar e promover caminhos para que mulheres talentosas concretizem seu verdadeiro potencial no trabalho e fora do trabalho. Estamos confiantes de que as jogadoras inspirarão milhares de membros da Sonata e outras pessoas, demonstrando que são inigualáveis", disse Balaji Kumar, diretor de recursos humanos da Sonata Software Limited.

Os Mumbai Indians são o time de maior sucesso no críquete T20, com uma equipe masculina que ganhou 5 títulos e agora com uma equipe feminina, que está prevista para estrear este ano. Os Mumbai Indians incluem lendas na equipe de treinamento, jogadores internacionais e indianos de destaque e talentos nacionais locais, que bem podem ser os destaques no futuro.

"A Liga Feminina de T20 mudará o cenário do críquete feminino em todo o mundo. Ela se tornará uma das maiores plataformas da história para que muitas jovens e talentosas jogadoras de críquete mostrem sua classe e coragem. A equipe que estiver focada em "Jogar Bem" triunfará, acrescentouRoshan Shetty, diretor de receita da Sonata Software Limited.

Ao comentar sobre a parceria, o porta-voz dos Mumbai Indians disse: "Estamos felizes em fazer parceria com a Sonata Software à medida que embarcamos em nossa jornada no críquete feminino. Estamos entusiasmados em estender o ethos do MI à equipe feminina e ampliar o sucesso que temos tido ao longo dos anos. Esperamos trabalhar com a Sonata Software, que está fazendo sua estreia no patrocínio do críquete, e melhorar seu envolvimento com nosso paltan em todo o mundo".

Os Mumbai Indians jogam na abertura da temporada da WPL 2023 em 4 de março de 2023, no DY Patil Stadium.

