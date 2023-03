Sonata Software signe avec les Mumbai Indians en tant que partenaire associé de la ligue T20 féminine en Inde

BANGALORE, Inde, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Sonata Software, une société de premier plan dans le domaine de la modernisation et de l'ingénierie numérique, a annoncé qu'elle s'était engagée auprès des Mumbai Indians en tant que partenaire associé en prévision du tournoi de la première ligue T20 féminine en Inde.

Le logo de Sonata Software sera bien visible sur les kits des joueurs et ce partenariat marque le tout premier parrainage international de Sonata Software dans le domaine du cricket.

« C'est une fierté pour nous de collaborer avec les Mumbai Indians et la ligue T20 féminine. Cette association symbolise notre engagement continu à favoriser et à promouvoir les possibilités pour les femmes de talent de réaliser leur véritable potentiel au travail et en dehors du travail. Nous sommes convaincus que les joueuses inspireront des milliers d'utilisateurs de Sonata et d'autres personnes en montrant de quoi elles sont capables », a déclaré Balaji Kumar, directeur des ressources humaines de Sonata Software Limited.

L'équipe des Mumbai Indians est l'équipe la plus titrée en cricket T20, avec 5 titres pour l'équipe masculine, et l'équipe féminine qui doit faire ses débuts cette année. L'équipe d'entraîneurs des Mumbai Indians est formée de légendes du sport, et ses joueurs sont des sportifs internationaux et indiens de renom, ainsi que des talents locaux à surveiller.

« La ligue T20 féminine va changer le paysage du cricket féminin à l'échelle mondiale. Ce sera l'une des plus grandes plateformes de tous les temps pour de nombreuses jeunes joueuses de cricket talentueuses, qui pourront montrer leur classe et leur courage. L'équipe qui saura tout donner triomphera », a ajouté Roshan Shetty, directeur des revenus, Sonata Software Limited.

Commentant ce partenariat, le porte-parole des Mumbai Indians a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à Sonata Software alors que nous nous lançons dans le cricket féminin. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'étendre la philosophie des MI à l'équipe féminine et de nous appuyer sur le succès que nous avons connu au fil des ans. Nous sommes impatients de travailler avec Sonata Software, qui a fait ses débuts dans le sponsoring du cricket, et de renforcer son engagement auprès de notre paltan [groupe d'amis qui se battent pour une cause] à l'échelle internationale. »

Les Mumbai Indians joueront lors du match d'ouverture de la saison de la WPL 2023 le 4 mars 2023, au DY Patil Stadium.

