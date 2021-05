Sonata Software célèbre les 30 ans de sa collaboration avec Microsoft

- Leur relation devrait se développer davatange avec une série de nouvelles initiatives de croissance et d'investissements alignés sur la stratégie de Microsoft

BANGALORE, Inde, 25 mai 2021 /PRNewswire/ -- Sonata Software Ltd, une société mondiale de services informatiques et de solutions technologiques, a annoncé son engagement à investir de manière agressive dans une activité que Sonata avait identifiée avec une longueur d'avance et qui a contribué à sa croissance, pour ses 30 ans de collaboration avec Microsoft. Cette relation, qui a débuté en Inde en 1991, s'est aujourd'hui transformée en une relation internationale à 360 degrés, couvrant diverses industries, technologies et zones géographiques. Actuellement, Sonata ne se contente pas de fournir des services à Microsoft dans le domaine de l'ingénierie des produits, de l'assistance à la clientèle et des applications informatiques internes, mais elle entretient des relations approfondies à l'échelle mondiale entre les continents, les industries et les services, étant un centre de développement ISV, SI, lSP, CSP et ISV mondial.

Pour Sonata, la clé de ce succès a été de s'aligner en permanence sur la stratégie de Microsoft et de réaliser des investissements proactifs, de manière organique et inorganique. Aujourd'hui, la stratégie mondiale de mise sur le marché de Sonata, basée sur son concept propriétaire de transformation numérique, Platformation™, est totalement alignée sur la stratégie de transformation numérique de Microsoft, qui consiste à impliquer les clients, à responsabiliser les employés, à optimiser les opérations et à transformer les produits à travers les piliers du travail moderne, les applications et l'infrastructure, les données et l'IA ainsi que les applications métier. Cela s'est fait grâce à un grand nombre d'initiatives, allant de la collaboration étroite avec les équipes d'ingénierie de produits de Microsoft afin de tirer parti des connaissances pour développer une expertise approfondie, à la mise en place des pratiques technologiques de pointe autour de l'ingénierie de plateforme sur Azure et Dynamics 365, et la fourniture de services d'ingénierie aux ISV qui souhaitent migrer vers la plateforme Microsoft.

Srikar Reddy, MD et CEO, Sonata Software, a déclaré : « La relation que nous entretenons avec Microsoft est l'un des parcours les plus importants de Sonata. Elle a 30 ans et se poursuit toujours. Ce qui nous a aidés à réussir, c'est notre compréhension de la vision de Microsoft, ainsi que les investissements que nous avons réalisés dans l'acquisition de sociétés et le développement de compétences et de capacités pour s'aligner sur cette vision et la mettre en œuvre. Ayant identifié et investi dans une opportunité avec une longueur d'avance, notre objectif est désormais d'étendre cette relation à travers les zones géographiques, les technologies et les industries, en réalisant d'autres investissements organiques et inorganiques et en tirant le plus grand bénéfice d'une opportunité de marché immense et en pleine croissance. »

Sonata a continué à investir et à se développer dans le domaines de la propriété intellectuelle comme avec le Brick & Click, la distribution moderne, CTRM (Commodity Trading and Risk Management), les services de terrain connectés, la vente au détail en franchise, la comptabilité de projet pour l'industrie des services.

À propos de l'expertise de Sonata dans la mise sur le marché des offres Microsoft, Raju PVSN, Chief Delivery Officer, Sonata Software, a déclaré : « Sonata est certifié pour 18 offres Microsoft et fait désormais partie d'une liste restreinte de partenaires mondiaux qui ont obtenu une accréditation spécialisée pour un grand nombre d'entre elles, qui sont essentielles aux plans de croissance de Microsoft, comme les certifications Windows Virtual Desktop et Azure. »

Sonata a commencé très tôt à identifier une opportunité de croissance dans les technologies Microsoft et, pour se démarquer, a investi dans des acquisitions, le développement de la propriété intellectuelle, la spécialisation industrielle, les partenariats mondiaux et locaux et l'expansion de nouveaux marchés et zones géographiques.

En 2015, Sonata a étendu son empreinte dans l'écosystème Microsoft Dynamics 365 en faisant l'acquisition d'I.B.I.S., le principal fournisseur de logiciels et de services de chaîne d'approvisionnement, réputé pour sa solution propriétaire Advanced Supply Chain Software. Sonata a établi son premier centre de développement américain à Redmond pour se rapprocher de Microsoft et s'engager encore plus. L'entreprise a conclu un partenariat avec une société de conseil basée au Danemark pour implémenter des solutions Dynamics 365 de bout en bout dans la région. Les récentes acquisitions stratégiques de Scalable Data Systems, basé en Australie, et de Sopris Systems, basé aux États-Unis, ont considérablement augmenté leurs capacités Microsoft Dynamics 365 dans les domaines de la finance et des opérations et des services sur le terrain, respectivement. La propriété intellectuelle de Scalable Data Systems pour le secteur des transactions sur matières premières et les capacités de Sopris dans le domaine des services sur le terrain, l'un des secteurs couverts par Dynamics 365 qui connaît la croissance la plus rapide, ont permis de proposer les solutions Microsoft à des clients dans les nouveaux segments.

Laura Pfohl, cofondatrice et présidente de la société américaine Sopris Systems, acquise par Sonata en 2019, explique : « Nous avons désormais un marché beaucoup plus vaste à cibler, avec un large portefeuille de services Microsoft que Sonata apporte, comme les services de Cloud, de données et de modernisation Dynamics. Nous avons également la capacité de soutenir les clients mondiaux du secteur des services. Le modèle unique Platformation™ de Sonata nous a permis de transformer notre solution en une plateforme de transformation numérique plutôt qu'en une solution pointue ».

Brett Crew, PDG de la société australienne Scalable Data Systems, une autre acquisition de Sonata, affirme : « Nous avions déjà une forte présence locale et des capacités techniques relatives à Microsoft Dynamics. Du jour au lendemain, nous avons évolué pour faire partie d'une équipe de plus de 4 000 personnes avec plus de 2 500 ressources qualifiées Microsoft, 18 compétences Gold et un intégrateur de systèmes mondial. Nous pouvons être des partenaires numériques stratégiques pour nos clients, en exploitant les technologies et les plateformes Microsoft au-delà de Dynamics, notamment les données, l'analyse, le Cloud, la modernisation et l'automatisation des processus. Nous pouvons évoluer rapidement et fournir des services à l'échelle mondiale. Cela entraîne une croissance combinée pour nous avec Microsoft. En outre, avec Sonata, nous sommes en mesure d'investir et de développer plus rapidement notre solution de transactions sur matières premières pour Dynamics, ce qui nous permet de servir des clients plus importants à l'échelle mondiale et de réaliser nos objectifs de fournir notre plateforme de matières premières à l'industrie dans le monde entier. »

Avec le fort accent que Microsoft met sur la commercialisation axée sur l'industrie, Sonata a aligné ses services de Cloud et de données sur son système de transformation numérique unique, Platformation™. Leurs services de conseil sont désormais alignés sur les services de transformation catalytique des activités de Microsoft.

Sonata continue d'envisager une stratégie inorganique alignée sur sa stratégie de croissance axée sur sa collaboration avec Microsoft, centrée à la fois sur l'expansion géographique technologique sur le Cloud et l'acquisition de données.

Ranganath Puranik, Chief Growth Officer, Sonata Software, résume la situation de la manière suivante : « À 30 ans, nous commençons tout juste à danser le tango et le but du tango est l'harmonie parfaite avec son partenaire. »

