Sonata Software désignée fournisseur de services gérés Microsoft Azure Expert

BANGALORE, Inde, 3 mars 2022 /PRNewswire/ -- Sonata Software, entreprise mondiale de services informatiques et de solutions technologiques, a annoncé aujourd'hui avoir été désignée comme fournisseur de services gérés (MSP) Microsoft Azure Expert, en reconnaissance de son expertise avérée dans la fourniture de solutions de classe mondiale sur Microsoft Azure.

La reconnaissance MSP Azure Expert est accordée après un audit rigoureux qui évalue les capacités de gestion des services informatiques du partenaire (au niveau du personnel, des processus, de la technologie), sa capacité à fournir des services gérés cohérents, reproductibles et de haute fidélité sur Azure.

Sonata fournit à ses clients des services de transformation numérique via Azure et crée, à l'aide de sa méthodologie Platformation™, un cadre permettant de créer des solutions d'entreprise innovantes, basées sur des plateformes. La société propose des solutions de haute qualité basées sur Azure dans le monde entier au fil des ans, grâce à sa profonde compréhension de la technologie et de l'architecture, ainsi qu'à une compréhension claire des problèmes et des enjeux commerciaux auxquels sont confrontés les clients.

« L'audit renforce ce que nos clients savent déjà, à savoir que Sonata fournit les meilleures solutions d'entreprise, dans le cadre desquelles l'entreprise tire parti de sa connaissance d'Azure, des données, de l'IA et de l'apprentissage automatique, de ses services d'ingénierie de classe mondiale, le tout soutenu par sa méthodologie Platformation™, pour aider les entreprises à libérer leur potentiel », déclare Srinivas Vuppala, responsable ISV et Cloud chez Sonata.

« Sonata est le leader du marché d'Azure en Inde et les clients du monde entier bénéficient de notre expertise. L'audit MSP Azure Expert reconnaît la qualité et la cohérence de nos capacités et de nos solutions, ainsi que nos compétences en matière de DevOps/Sysops, d'architecture de solutions cloud et de conseil professionnel technique ", déclare Gyana Bardhan Pattnaik, vice-président senior, services à la clientèle et responsable des compétences numériques.

« Le programme MSP Microsoft Azure Expert reconnaît les partenaires qui ont investi dans le renforcement et la fourniture de capacités de services gérés de nouvelle génération. Sonata a démontré l'expertise nécessaire, et nous lui souhaitons la bienvenue au sein du programme MSP Azure Expert », a déclaré Rodney Clark, vice-président des canaux mondiauxde distribution et responsable canaux chez Microsoft.

Sonata Software est un partenaire Or de Microsoft, reconnu pour son expertise dans la prestation de la plus haute qualité de service sur la pile de Microsoft et membre du Microsoft Inner Circle for Business Applications. Sonata a été désignée partenaire Microsoft de l'année pour les applications commerciales dans la région de l'Inde en 2021 et est un leader du marché des services Azure. Sonata est titulaire de toute une série de spécialisations avancées de Microsoft.

À propos de Sonata Software

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/689012/Sonata_Software_Logo.jpg

SOURCE Sonata Software