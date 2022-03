Sonata Software wird zum Microsoft Azure Expert Managed Service Provider ernannt

BANGALORE, Indien, 3. März 2022 /PRNewswire/ -- Sonata Software, ein globales Unternehmen für IT-Dienstleistungen und Technologielösungen, gab heute bekannt, dass es in Anerkennung seiner nachgewiesenen Expertise bei der Bereitstellung von erstklassigen Lösungen auf Microsoft Azure zum Microsoft Azure Expert Managed Service Provider (MSP) ernannt wurde.

Die Anerkennung als Azure Expert MSP wird nach einem strengen Audit verliehen, bei dem die IT-Service-Management-Fähigkeiten des Partners (Mitarbeiter, Prozesse, Technologie) sowie seine Fähigkeit, konsistente, wiederholbare und zuverlässige Managed Services auf Azure zu liefern, bewertet werden.

Sonata bietet seinen Kunden Dienstleistungen für die digitale Transformation an, die Azure nutzen und auf Sonatas eigenem Platformation™-Framework aufbauen, um innovative, plattformbasierte Geschäftslösungen zu entwickeln. Das Unternehmen hat im Laufe der Jahre weltweit hochwertige Lösungen auf der Basis von Azure geliefert und dabei sein tiefes Verständnis für Technologie und Architektur sowie ein klares Verständnis für die geschäftlichen Probleme und Fragen der Kunden genutzt.

„Das Audit unterstreicht, was unsere Kunden bereits wissen: Sonata bietet erstklassige Geschäftslösungen, bei denen wir unser Wissen über Azure, Daten, KI und maschinelles Lernen sowie unsere erstklassigen Engineering-Services nutzen, die alle durch unsere Platformation™-Methodik untermauert werden, um Unternehmen dabei zu helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen", sagt Srinivas Vuppala, Head of ISV and Cloud bei Sonata.

„Sonata ist der Marktführer für Azure in Indien und Kunden auf der ganzen Welt profitieren von unserer Expertise. Das Azure Expert MSP-Audit würdigt die Qualität und Konsistenz unserer Fähigkeiten und Lösungen sowie unsere Kompetenzen in den Bereichen DevOps/Sysops, Architektur von Cloud-Lösungen und technische Fachberatung", sagt Gyana Bardhan Pattnaik, Senior VP, Client Services & Head of Digital Competencies.

„Das Microsoft Azure Expert MSP-Programm zeichnet Partner aus, die in den Aufbau und die Bereitstellung von Managed Service-Funktionen der nächsten Generation investiert haben. Sonata hat das notwendige Fachwissen bewiesen und wir heißen Sonata im Azure Expert MSP-Programm willkommen", sagt Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Channel Sales und Channel Chief bei Microsoft.

Sonata Software ist ein Microsoft Gold Partner, anerkannt für seine Expertise in der Bereitstellung der höchsten Servicequalität auf dem Microsoft Stack und Mitglied des Microsoft Inner Circle für Geschäftsanwendungen. Sonata wurde 2021 zum Microsoft Partner des Jahres für Biz Apps in der Region Indien ernannt und ist Marktführer bei Azure-Diensten. Sonata verfügt über eine Reihe von fortgeschrittenen Spezialisierungen von Microsoft.

