Sonata Software é escolhida como parceira TOP SI para a nova solução em nuvem no setor agroalimentar da Bayer

A plataforma única B2B, desenvolvida em parceria com a Microsoft, oferece uma infraestrutura baseada em nuvem e recursos digitais prontos para o uso no setor agroalimentar.

BANGALORE, Índia, 15 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Sonata Software, uma empresa líder em Modernização e Engenharia Digital, anunciou que foi escolhida como uma das parceiras TOP SI da recém-lançada solução em nuvem desenvolvida pela Bayer para o setor agroalimentar. Com as habilidades necessárias para implementar a nova solução em nuvem combinada com seu relacionamento de longa data com a Microsoft, experiência de domínio e recursos em modernização de dados, a Sonata Software está bem preparada para acelerar sua capacidade de trazer novo valor e oferecer soluções baseadas em resultados e habilitadas digitalmente para clientes agrícolas em todo o mundo.

A plataforma única B2B oferece uma infraestrutura baseada em nuvem e recursos digitais prontos para uso, disponíveis para empresas e organizações, desde start-ups até empresas globais, licenciarem e desenvolverem suas próprias soluções digitais internas ou voltadas para o cliente. Ela conecta dados e serviços agrícolas, os torna acessíveis e impulsiona a rastreabilidade ao longo de toda a cadeia de valor da produção de alimentos.

A nova plataforma oferece a melhor infraestrutura digital da categoria, recursos prontos para uso relacionados à agricultura da Bayer e divide os silos de dados. A plataforma oferece suporte a um ecossistema onde os produtores de alimentos podem rastrear dados de sustentabilidade para produtos agrícolas, incluir os dados em seus processos e relatórios digitais e repassá-los a seus parceiros varejistas. Essa rastreabilidade de ponta a ponta permite que os consumidores tomem decisões de compra mais informadas com base na origem. Dessa forma, ela tem o potencial de apoiar a agricultura sustentável e a produção de alimentos, beneficiando, por fim, empresas, agricultores, consumidores e o planeta.

A solução beneficiará agricultores que buscam rastrear as emissões e captura de carbono, rastrear doenças, pragas e pressão de ervas daninhas, aplicar insumos de precisão, identificar crescimento de culturas e padrões de produção, medir o rendimento potencial e analisar o impacto do estresse térmico, chuva, granizo e dados climáticos.

"Estamos entusiasmados em ser o parceiro Global SI para esta solução agrícola. Por meio de nosso profundo conhecimento técnico e longa experiência na indústria agroalimentar, a Sonata está bem posicionada para ajudar os clientes a aproveitar os benefícios da plataforma única B2B. Esperamos permitir que as empresas gerem maior eficiência e sustentabilidade em suas operações, beneficiando, em última análise, toda a cadeia de valor da produção de alimentos", disse Rajsekhar Datta Roy, CTO da Sonata Software.

"Na Bayer, temos o compromisso de enfrentar os desafios globais da segurança alimentar e acreditamos que a tecnologia pode desempenhar um papel fundamental para alcançar esse objetivo. As novas soluções empresariais baseadas em nuvem do setor, desenvolvidas em parceria com a Microsoft, utilizam o poder da IA e das análises para permitir uma agricultura mais sustentável e eficiente, acelerar a velocidade de valor para os inovadores do setor e oferecer aos agricultores melhores soluções e mais opções para se conectar com alimentos e cadeias de valor agrícolas", disse Ines Kapphan, vice-presidente de soluções de dados e nuvem, clima e agricultura digital, divisão Crop Science da Bayer. "Estamos entusiasmados em ter a Sonata como um dos parceiros do nosso sistema integrador para esta solução, uma vez que sua experiência no setor Agro ajudará agricultores em todo o mundo a colher todos os benefícios de nossa tecnologia".

