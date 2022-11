Sonata Software inaugure son nouveau centre de développement logiciel de classe mondiale à Bengaluru

Le nouveau centre de développement s'étend sur près de 5 390 m2, il abrite plus de 600 postes de travail et a été conçu pour améliorer les collaborations d'équipe. Le site durable et écologique peut se targuer d'utiliser des matériaux recyclés et d'une conception écologique au profit de la santé et du bien-être des employés.

« Nous sommes fiers d'ouvrir un centre de développement ultramoderne en Inde. Nous y voyons une étape importante dans notre parcours de croissance. Nous sommes une organisation mondiale engagée à cultiver les meilleurs talents et à leur donner une occasion de jouer un rôle dans notre parcours de croissance, où nous aspirons à doubler le chiffre d'affaires de l'entreprise dans le secteur des services internationaux dans les quatre prochaines années, » a déclaré Samir Dhir, PDG de Sonata Software.

Le nouveau centre se concentrera sur le développement de solutions innovantes et de pointe en matière de cloud et de données et de technologies d'ingénierie de produit et de plateforme, et de solutions de transformation numérique pour ses clients aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, en Asie-Pacifique et en Australie.

« Le nouveau centre de développement s'inscrit dans notre plan audacieux visant à élargir considérablement les activités de Sonata à l'échelle mondiale en augmentant les investissements dans nos capacités technologiques et en établissant un écosystème de partenariat du point de vue du cloud et des données, en tenant compte de l'évolution rapide besoins du marché,» a ajouté Samir Dhir.

