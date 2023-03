Sonata Software obtient le statut de partenaire de solutions cloud Microsoft

L'entreprise remplit les six critères de désignation des partenaires de solutions Microsoft

BANGALORE, Inde, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- Sonata Software, une société de premier plan dans le domaine de la modernisation et de l'ingénierie numérique, a annoncé avoir rempli les six critères de désignation des partenaires de solutions Microsoft. Ces critères de désignation sont ancrés dans le cloud Microsoft et alignés sur six domaines de solution Microsoft spécifiques. Sonata a rempli les critères de désignation des partenaires de solutions Microsoft dans les domaines d'applications métiers, de données et intelligence artificielle (Azure), d'innovation numérique et en matière d'application (Azure), d'infrastructure (Azure), d'espace de travail moderne et de sécurité.

Le titre de partenaire de solutions est attribué par Microsoft en fonction du score de capacité des partenaires. Il s'agit d'un score composite qui est calculé dans trois catégories, à savoir les performances, les compétences et la réussite client. Ces désignations réaffirment la force et l'expertise de Sonata dans les solutions Microsoft.

Samir Dhir, PDG de Sonata Software, a déclaré : « Nous sommes fiers d'être un partenaire de confiance complet de Microsoft. Ce jalon témoigne de l'expertise, de l'expérience et de l'excellence de la prestation de notre équipe. Nous continuerons de nous efforcer d'offrir des solutions et des services de premier ordre liés aux technologies Microsoft d'aujourd'hui et de demain. »

« En répondant aux critères de désignation des partenaires de solutions Microsoft dans les six domaines de solutions Microsoft, Sonata Software ouvre de nouvelles possibilités de vente et de marketing tout en renforçant leurs compétences. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement ferme de Sonata Software à fournir des solutions technologiques exceptionnelles à nos clients », a déclaré Venkat Krishnan, directeur exécutif, Global Partner Solutions, Microsoft Inde.

Sonata Software est fière de ses trois décennies de collaboration avec Microsoft. Elle est membre du Microsoft Inner Circle for Business Applications, fournisseur de services gérés Microsoft Azure Expert, et leader du marché des services Azure. Sonata a été élue Partenaire de l'année par Microsoft en matière d'applications métiers en Inde en 2021 et détient une gamme de spécialisations avancées de Microsoft.

À compter d'octobre 2022, Microsoft a renommé son programme de partenaires sous le nom de « Microsoft Cloud Partner Program ». L'entreprise a annoncé des changements clés, y compris la désignation de partenaires de solutions, dans le cadre de son investissement dans le cloud comme levier stratégique pour l'innovation et la croissance, et reflétant son engagement continu envers les partenaires.

À propos de Sonata Software

Pour en savoir plus (médias uniquement) :

Nandita Venkatesh,

Sonata Software Limited

CIN- L72200MH1994PLC082110

A.P.S. Trust Building,

Bull Temple Road, N.R. Colony

Bangalore 560004, Inde

Tél. :+91806778199

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/689012/Sonata_Software_Logo.jpg

SOURCE Sonata Software