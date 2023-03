Sonata Software atinge o Status de Parceira do programa Microsoft Cloud Solution

Atinge todas as seis designações para o programa Microsoft Solutions Partner

BANGALORE, Índia, 6 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Sonata Software, uma empresa líder em modernização e engenharia Digital, anunciou que conquistou todas as seis designações para o programa Microsoft Solutions Partner. Essas designações estão ancoradas na Microsoft Cloud e alinhadas a seis áreas específicas de soluções da Microsoft. A Sonata conquistou as designações de parceira de soluções para aplicativos de negócios, dados e IA (Azure), inovação Digital e de Aplicativos (Azure), Infraestrutura (Azure), Trabalho Moderno e Segurança.

A designação de Parceiro de Soluções é concedida pela Microsoft com base em sua Partner Capability Score. Isso é calculado como uma pontuação composta por três categorias: desempenho, qualificação e sucesso do cliente. Essas designações reafirmam a força e o conhecimento da Sonata com soluções Microsoft.

Samir Dhir, MD & CEO da Sonata Software, disse: "Estamos orgulhosos de ser um parceiro de confiança da Microsoft. Este marco é uma prova do conhecimento, experiência e excelência em entregas de nossa equipe. Continuaremos a nos esforçar para fornecer as melhores soluções e serviços em torno das tecnologias Microsoft de hoje e de amanhã".

"Ao atingir as designações de Microsoft Solution Partner em todas as seis áreas de soluções da Microsoft, a Sonata Software abre novas oportunidades de vendas e marketing, ao mesmo tempo em que reforça suas habilidades. Este reconhecimento é uma prova do forte compromisso da Sonata Software para fornecer soluções tecnológicas excepcionais a nossos clientes", afirmou Venkat Krishnan, diretor executivo da Global Partner Solutions da Microsoft India.

A Sonata Software tem orgulho de suas três décadas de colaboração com a Microsoft. É um membro do Círculo Interno da Microsoft para Aplicações de Negócios, uma provedora de serviços Azure Expert e uma líder de mercado em serviços Azure. A Sonata foi nomeada Parceira Microsoft do Ano para Aplicações de Negócios na região da Índia em 2021 e possui uma gama de especializações avançadas da Microsoft.

Efetivamente, em Outubro 2022 a Microsoft renomeou o seu programa de parceiros para "Microsoft Cloud Partner Program". Ela anunciou mudanças chave, incluindo as designações para se tornar Parceiro de Soluções, como parte de seu investimento na nuvem como uma alavanca estratégica para inovações e crescimento, e como um reflexo de seu compromisso contínuo com os parceiros.

