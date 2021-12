Sonata Software reconhecida por recursos líderes de mercado no Microsoft Dynamics 365

BANGALORE, Índia, 7 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Sonata Software Ltd., empresa global de serviços de TI e soluções de tecnologia, foi reconhecida por três empresas líderes globais de analistas por seus recursos líderes de mercado no Microsoft Dynamics 365 ao longo dos anos, incluindo o ano de 2021.

Recentemente, a IDC nomeou a Sonata Software como uma "participante de peso" no IDC MarketScape: avaliação do fornecedor de serviços de implementação do Microsoft Dynamics 365 na Ásia/Pacífico 2021 (novembro de 2021).

Em sua avaliação PEAK Matrix®, o Everest Group classificou a Software Sonata como um "grande concorrente", juntamente com outras empresas líderes. A avaliação argumenta que as empresas normalmente buscam expertise técnica e de domínio como critérios-chave de seleção; e que os recursos de consultoria criam um diferencial entre os provedores de serviços.

Outra renomada empresa global de pesquisa e consultoria também comentou, em seu relatório de estudo, sobre o forte desempenho da Sonata no âmbito do Microsoft Dynamics 365 desde 2017. O estudo destacou a visão de serviço de alta qualidade da empresa, sua forte parceria com a Microsoft e seu desempenho.

A Sonata Software é uma parceira líder global nos serviços de aplicações do Dynamics & Business da Microsoft há muito tempo. Tendo se envolvido com a plataforma Dynamics desde seu início, a empresa tem, com o passar do tempo, aperfeiçoado uma abordagem exclusiva de Platformation, IPs sob medida para o setor, conhecimento profundo e em linha com a estratégia da Microsoft para ajudar os clientes a obter um valor gigante de suas iniciativas de transformação digital.

Rajsekhar Datta Roy, diretor global das plataformas Dynamics e Digital da Sonata Software, disse: "Somos uma das principais peças em todo o mundo quando se trata de possibilitar a transformação digital para organizações na plataforma Dynamics. Nosso conhecimento do setor, IP de classe mundial, abordagem de Platformation, capacidade de modernização única, histórico de capacidade de implementação global de sucesso e muito mais valor agregado nos tornam a primeira opção para clientes que buscam a vantagem competitiva que a transformação digital oferece. Alguns de nossos clientes chegam a se referir à nossa oferta como Dynamics Plus Plus devido ao valor incomparável que oferecemos."

"Temos trabalhado com a Microsoft há décadas. Nosso relacionamento é único em sua natureza multifacetada, com colaborações que abrangem anos de Dynamics, foco na tecnologia em nuvem do setor e nosso conhecimento e expertise nessa área, que são os melhores da categoria", disse Hanumanth Tenneti, responsável por soluções e competência pela Dynamics na Sonata Software.

Rathi Rao, diretor de modernização Dynamics da Sonata Software acrescentou: "A abordagem Dynamics++ da Sonata atende às necessidades de qualquer organização de forma holística, alavancando todo o pacote da plataforma Dynamics, como finanças e operação, engajamento do cliente, plataforma de energia e Dataverse a fim de atingir seus objetivos de transformação".

"A modernização eficaz não é apenas a chave para o desempenho dos negócios, mas sim, fundamental para sua sobrevivência", concluiu Rathi Rao. "E a modernização só é eficaz quando oferece resultados positivos e mensuráveis. Na Sonata, nós nos orgulhamos de nossa habilidade e capacidades para oferecer os resultados que nossos clientes precisam da modernização e transformação."

