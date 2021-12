Sonata Software reconnue pour ses capacités de pointe dans Microsoft Dynamics 365

BANGALORE, Inde, 7 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Sonata Software Ltd, une entreprise mondiale de services informatiques et de solutions technologiques, a été reconnue par trois grands cabinets mondiaux de recherche et de conseil pour ses capacités de de pointe dans Microsoft Dynamics 365 pendant des années, y compris 2021.

IDC a récemment désigné Sonata Software comme un « Acteur majeur » dans l'étude IDC MarketScape : Asia/Pacific Microsoft Dynamics 365 Implementation Services 2021 Vendor Assessment (novembre 2021).

Dans son évaluation PEAK Matrix®, Everest Group a désigné Sonata Software comme un « Concurrent majeur », aux côtés d'autres sociétés de premier plan. Cette évaluation montre que les entreprises recherchent généralement l'expertise technique et l'expertise dans le domaine comme principaux critères de sélection, et que le facteur de différenciation entre les fournisseurs de services est leurs capacités en matière de conseil.

Un autre cabinet mondial de recherche et de conseil de renom a également commenté, dans son rapport d'étude, les solides performances de Sonata dans l'espace Microsoft Dynamics 365 depuis plusieurs années - jusqu'en 2017, où il a relevé la vision du service de haute qualité adoptée par l'entreprise, son solide partenariat avec Microsoft et ses performances.

Sonata Software est depuis longtemps un partenaire mondial de premier plan des services Dynamics et Business Application de Microsoft. Présente sur la plateforme Dynamics depuis sa création, l'entreprise a, au fil du temps, développé une approche Platformation, des IP prêts à l'emploi, une connaissance approfondie et un alignement sur la stratégie de Microsoft afin d'aider les clients à dégager une valeur énorme de leurs initiatives de transformation numérique.

Rajsekhar Datta Roy, responsable mondial de Dynamics et des plateformes numériques chez Sonata Software, a déclaré, « Nous sommes un acteur de premier plan à l'échelle mondiale en matière de transformation numérique des entreprises sur la plateforme Dynamics. Notre connaissance du secteur, notre propriété intellectuelle de classe mondiale, notre approche Platformation, notre capacité de modernisation unique, notre expérience de déploiement mondial réussi et bien d'autres valeurs ajoutées font de nous le premier choix des clients qui recherchent l'avantage concurrentiel que procure la transformation numérique. Certains de nos clients qualifient notre offre de « Dynamics Plus Plus » en raison de la valeur véritable que nous sommes en mesure de dégager. »

« Nous travaillons avec Microsoft depuis des décennies. Notre relation est unique en raison de sa nature multidimensionnelle, car nous entretenons une collaboration étroite depuis des années sur la plateforme Dynamics - avec un accent sur les clouds sectoriels - et nos connaissances et notre expertise dans ce domaine sont les meilleures de leur catégorie » a déclaré Hanumanth Tenneti, responsable des solutions et des compétences Dynamics chez Sonata Software.

Rathi Rao, responsable de la modernisation de Dynamics chez Sonata Software, a ajouté : « l'approche Dynamics++ de Sonata répond aux besoins de toute organisation de manière holistique et tire parti de la pile complète de la plateforme Dynamics - Finance et opérations, Engagement client, Power Platform et Dataverse - pour réaliser ses objectifs de transformation ».

« Une modernisation efficace n'est pas seulement la clé de la performance des entreprises, c'est la clé de leur survie », a conclu Rathi Rao. « Et la modernisation n'est efficace que lorsqu'elle fournit des résultats positifs et mesurables. Chez Sonata, nous sommes fiers de notre aptitude et de nos capacités à fournir les résultats que nos clients attendent de la modernisation et de la transformation. »

