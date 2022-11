Sonata Software remporte le prix très convoité Golden Peacock 2022 pour son excellence en matière de gouvernance d'entreprise, pour la deuxième fois consécutive

BANGALORE, Inde, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Sonata Software, société internationale de services informatiques et de solutions technologiques, a annoncé avoir remporté, pour la deuxième fois consécutive, le prix très convoité Golden Peacock 2022 pour son excellence en matière de gouvernance d'entreprise, dans une catégorie nationale du secteur informatique.

Sonata Software a reçu ce prix lors de la « Golden Peacock Awards Nite », qui s'est tenue le 10 novembre 2022, lors de la convention mondiale de Londres 2022 sur la gouvernance d'entreprise et la durabilité, présentée par l'Institute of Directors, Inde, à Londres (Royaume-Uni). Le thème de la convention était « Création d'un conseil d'administration efficace qui fonctionne et principales tendances mondiales ».

Créés en 1991 par l'Institute of Directors (IOD), Inde, les prix Golden Peacock sont aujourd'hui considérés comme un point de repère international en matière d'excellence des entreprises. Aucun prix n'a atteint une telle respectabilité et une telle admiration de la part de l'industrie que les prix Golden Peacock, qui reçoivent aujourd'hui plus de 1 000 candidatures pour différents prix chaque année. Cela est dû en grande partie à son processus d'évaluation transparent et à trois niveaux, basé sur des critères internationalement reconnus.

« La gouvernance d'entreprise est l'expression des systèmes de valeurs de l'entreprise en termes réels. Chez Sonata, l'honnêteté, l'intégrité et la transparence sont des valeurs fondamentales, et la bonne gouvernance d'entreprise est la manière dont ces valeurs sont traduites dans les pratiques et les processus quotidiens. Nous sommes ravis de recevoir le prix Golden Peacock, car il récompense avant tout nos valeurs et notre efficacité à faire en sorte que ces valeurs soient au cœur de tout ce que nous faisons », a déclaré Samir Dhir, PDG de Sonata Software.

« Sonata Software, l'un des leaders mondiaux dans le domaine des services informatiques et des solutions technologiques, aide les entreprises à réaliser leur transformation numérique grâce à une approche spéciale basée sur le processus de conception dans cette ère numérique hautement compétitive. Fondée en 1994, Sonata Software est l'une des entreprises à la croissance la plus rapide. Elle possède un conseil d'administration très indépendant et efficace et applique une bonne gouvernance d'entreprise tout en garantissant une culture de la diversité, de l'inclusion, de la transparence, de l'équité, de la responsabilité et en adoptant diverses politiques de développement social. Dans sa dernière enquête de satisfaction des actionnaires en 2020, elle a obtenu une note de 4 sur 5, ce qui est remarquable. Félicitations », a commenté Manoj K. Raut, PDG et secrétaire général de l'Institute of Directors, Inde.

Jagannathan Chakravarthi, directeur financier de Sonata Software, a ajouté : « Ce prix témoigne de nos efforts constants pour adhérer aux normes les plus élevées en matière de gouvernance d'entreprise et de pratiques organisationnelles. En mettant en œuvre les meilleures pratiques, en assurant un flux d'informations opportun et efficace et une plus grande transparence, nous nous efforçons de créer un environnement solide de confiance dans la direction et la gestion de l'entreprise. »

