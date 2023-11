Song Tingting : Exploiter le pouvoir des femmes pour améliorer la résilience écologique de l'agriculture

PARIS, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 11 novembre, lors de la discussion thématique du 6e Forum de Paris sur la paix, « Semences innovantes : Les femmes en tant que catalyseurs de la résilience de l'agriculture », Song Tingting, vice-présidente de Kuaishou Technology et directrice de la responsabilité sociale des entreprises, s'est exprimée sur le thème « Les femmes et l'agriculture : Soutenir les femmes dans le renforcement de la résilience de l'agriculture dans le contexte de la crise alimentaire ». Elle a approfondi la logique profonde de la façon dont les femmes de la nouvelle ère tirent parti des plateformes vidéo courtes en direct pour numériser et mettre en ligne des secteurs déconnectés, améliorant ainsi la résilience sous-jacente et les capacités de récupération de l'agriculture.

Song Tingting at the 6th Paris Peace Forum

Song Tingting a déclaré que, guidé par la philosophie « d'embrasser tous les types de vie », Kuaishou vise à combler le « fossé de l'attention » à l'ère numérique. En utilisant la technologie numérique, la plateforme permet à un plus grand nombre de personnes de s'exprimer, d'être reconnues et de renforcer les liens entre les gens, améliorant ainsi le sentiment de réussite et de bonheur. L'aide apportée aux femmes dans les zones rurales est une initiative cruciale à cet égard.

Globalement, le travail féminin est un élément indispensable des communautés rurales et des économies villageoises. Cependant, leurs contributions sont souvent sous-estimées et négligées. Relever les défis auxquels sont confrontées les femmes dans les zones rurales contribuera à un développement rural durable et inclusif.

Pour y parvenir, Kuaishou a lancé le programme « Dirigeant rural heureux » en 2018. Ce programme vise à découvrir des créateurs de contenu exceptionnels issus de régions rurales qui peuvent promouvoir de beaux paysages et des produits agricoles de qualité, en explorant des modèles innovants pour « utiliser des vidéos courtes et les diffuser en direct pour stimuler la revitalisation rurale. » Les données montrent que dans la première moitié de 2023, 9 000 créateurs ruraux ont participé aux activités « Chef de village heureux » de Kuaishou, avec de nombreuses créatrices exceptionnelles émergeant des zones rurales.

Globalement, le travail des femmes est un élément indispensable des communautés rurales et des économies villageoises. Cependant, leurs contributions sont souvent sous-estimées et négligées. Relever les défis auxquels sont confrontées les femmes rurales peut contribuer à un développement rural durable et inclusif.

Pour découvrir davantage les talents ruraux et offrir plus d'opportunités aux femmes rurales pour établir des carrières personnelles et stimuler le développement régional, Kuaishou, en collaboration avec la China Women's Development Foundation, a lancé le programme « She Power Rural Revitalization Assistance Program » en 2022. Grâce à la formation de talents du commerce électronique, au soutien à l'emploi des femmes et à l'entrepreneuriat dans la revitalisation rurale, le programme vise à aider les femmes rurales à augmenter leurs revenus et à contribuer au développement industriel local.

« Personne ne devrait être ignoré, en particulier les voix des femmes des zones rurales », a déclaré Song Tingting, soulignant l'importance de valoriser et de soutenir les femmes rurales. Les encourager à devenir des promotrices et des bâtisseuses du développement économique rural injectera un pouvoir « féminin » unique dans la revitalisation rurale, et favorisera le développement de haute qualité de l'agriculture de la nouvelle ère.