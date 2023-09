SONGMICS HOME fait ses débuts avec un showroom éphémère à la Paris Design Week 2023

SONGMICS HOME a invité 6 célébrités mondiales de divers horizons à présenter leurs espaces de vie personnalisés avec les produits SONGMICS HOME pour la vie quotidienne. Dans le showroom, le public international peut apprécier la chambre artistique et confortable de Diane Leyre, Miss France 2022, interagir avec le chef italien étoilé Denny Imbroisi à propos de son bar privé, découvrir la créativité vestimentaire de l'influenceuse de mode Ghazal Farzaneh, imaginer comment le chat français bicolore Narnia joue et se repose dans son paradis de rêve, tester le coin de lecture ensoleillé et paisible de la blogueuse chinoise de bien-être Chantal Li, observer le poste de travail du photographe indépendant français Jérémy Marquise. Chaque espace est rempli de leur personnalité et de leurs modes de vie uniques. SONGMICS HOME contribue depuis des années à aider chacun à créer sa maison idéale et prendra d'autres mesures concrètes pour fournir plus de solutions d'intérieur aux familles du monde entier.

Pendant la semaine du design, SONGMICS HOME a organisé une grande cérémonie d'ouverture qui a attiré des médias français locaux, des célébrités du secteur et des partenaires. Franck Millot, le directeur de la Paris Design Week, a prononcé un discours spécial et a particulièrement apprécié la créativité des produits et le concept culturel de l'entreprise. Le PDG de SONGMICS HOME, Robert Song, et le vice-président produit, Peter Lee, ont également participé à la cérémonie et ont fait part de leurs points de vue au public.

Peter Lee a partagé la mission de la marque, en soulignant son engagement à créer des produits d'ameublement précieux et élégants capables d'aider les consommateurs du monde entier à créer leur style de vie idéal. Il a également approfondi les concepts de design et les histoires qui se cachent derrière les nouvelles collections Clickat et ECHO, démontrant ainsi l'engagement de SONGMICS HOME à respecter et à soutenir le développement des différentes cultures mondiales. La collection Clickat a répondu aux besoins des propriétaires de chats en créant une gamme d'articles pour animaux de compagnie qui correspondent parfaitement à divers styles de design d'intérieur. La collection ECHO incarne l'essence du savoir-faire des artisans grâce à l'intégration des tendances du design moderne, afin de présenter une série de chefs-d'œuvre esthétiques appréciés.

SONGMICS HOME est également fier d'annoncer un nouveau partenariat avec l'association caritative Emmaüs Défi lors de cette exposition. Une fois l'événement terminé, tous les objets exposés seront donnés à Emmaüs Défi, dans le but de soutenir et d'améliorer la vie des personnes défavorisées. SONGMICS HOME encourage toujours activement les engagements sociaux au niveau mondial et a lancé quelques programmes caritatifs dans divers pays et régions. À l'avenir, l'entreprise continuera de se concentrer sur l'amélioration des environnements de vie dans le monde et sur la promotion de la durabilité écologique. Léa Genies, directrice du développement et de la communication chez Emmaüs Défi, a exprimé sa gratitude pour le soutien de SONGMICS HOME pour ses efforts caritatifs. Elle espère que cette collaboration améliorera la qualité de vie et la dignité des personnes dans le besoin.

L'engagement de SONGMICS HOME à favoriser l'intégration culturelle mondiale grâce à des produits précieux et élégants continue de réchauffer et d'illuminer les maisons du monde entier. La présence de SONGMICS HOME à Paris a représenté une étape importante dans le parcours de la marque, car elle a démontré efficacement son excellence en matière de design et son engagement à créer des environnements de vie idéaux pour les clients.

Pour plus d'informations sur SONGMICS HOME, veuillez visiter le site officiel .

À propos de SONGMICS HOME

SONGMICS HOME a été officiellement fondé en 2010. Actuellement, nous possédons 3 grandes marques : SONGMICS pour les articles d'ameublement, VASAGLE pour les meubles de style et Feandrea pour les produits pour animaux de compagnie. Forts de notre ambition « Complete Your Dream Home », nous nous attachons à fournir aux consommateurs du monde entier un éventail d'articles maison « Varié, Valorisant, Stylé », permettant à tout le monde de créer facilement la maison de ses rêves. Jusqu'à présent, nos produits ont été vendus dans plus de 60 pays et régions, couvrant l'Europe, l'Amérique du Nord et centrale, ainsi que l'Asie, et ont été distribués à plus de 20 millions de familles à travers le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2221056/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2221057/p.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2221058/Clickat.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2221059/echo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2221060/BLR08158.jpg

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2221061/6.mp4

SOURCE SONGMICS HOME

