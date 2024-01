Insieme, vivere ogni momento magico: SONGMICS HOME collabora con Emmaüs Défi per portare gioia ed entusiasmo alle persone bisognose

La missione perseguita da Emmaüs Défi è aiutare le persone in gravissime difficoltà finanziarie a trovare un nuovo scopo nella vita e a riscoprire un posto nella società, in base alle loro aspirazioni e capacità, aiutandole non solo a risolvere le difficoltà pratiche legate a lavoro, salute e alloggio, ma anche a trovare la motivazione per ricostruire la stabilità del loro futuro percorso di vita.

L'evento si è svolto con il tema "Insieme, vivere ogni momento magico". Léa Génies, direttore dello sviluppo dei partenariati e delle comunicazioni presso Emmaüs Défi, ha raccontato che festeggiare il Natale è importante per l'organizzazione, dato che molte persone dello staff non hanno la possibilità di godersi un pranzo natalizio e di festeggiare per conto proprio.

SONGMICS HOME ha iniziato la cooperazione con Emmaüs Défi nel settembre 2023, quando ha donato tutti e 90 gli articoli esposti alla Paris Design Week al progetto "Banque solidaire d'équipement" di Emmaüs Défi, avviato nel 2012 dall'organizzazione, in collaborazione con i partner, per fornire arredi di seconda mano e a basso costo alle persone che devono far fronte ad instabilità improvvise nella propria vita, come la perdita del lavoro, oppure alle mamme single. L'obiettivo è aiutarle a sistemarsi in modo dignitoso e a riconquistare l'amore per la vita. Alla data attuale il progetto ha aiutato 27.000 persone a migliorare le proprie condizioni.

"In questo periodo speciale dell'anno, fatto per donare, apprezziamo il supporto di tutti i nostri partner. Il nostro slogan "Complete Your Dream Home" (Completa la casa dei tuoi sogni) non è solo una frase, ma un impegno concreto. SONGMICS HOME crede che tutti dovrebbero poter aspirare alla casa dei propri sogni e, per chi attraversa momenti difficili, vogliamo che sappiano che hanno SONGMICS HOME al proprio fianco, per aiutarli e supportarli a riconquistare la speranza verso la vita e la passione per la casa dei loro sogni", ha dichiarato Sean Wang, direttore del brand di SONGMICS HOME.

Per ulteriori informazioni su SONGMICS HOME visitare il sito web ufficiale dell'azienda.

Facebook: https://www.facebook.com/SONGMICSHOME

Instagram: https://www.instagram.com/songmicshome

YouTube: https://www.youtube.com/@SONGMICS_HOME

Informazioni su SONGMICS HOME

SONGMICS HOME è un brand di arredamento online globale che si impegna a fornire ai clienti globali prodotti d'arredo di qualità, eleganti e subito disponibili. Attualmente possediamo tre brand iconici di prodotti: SONGMICS per l'arredamento della casa, VASAGLE per l'arredamento in stile e Feandrea per articoli dedicati agli animali domestici. Con la missione "Complete Your Dream Home" (Completa la casa dei tuoi sogni), ci impegniamo ad aiutare ogni persona a realizzare la casa dei propri sogni.

Contatto con i media:

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2310289/SONGMICS_HOME_1.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2310291/SONGMICS_HOME_2.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2310290/SONGMICS_HOME_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2311631/3.jpg

× Modal title

PRN Top Stories Newsletters Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly! Enter Your Email Select Country Select Country Submit Thank you for subscribing!



Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our By signing up you agree to receive content from us.Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive.



Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen.



Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice . Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu.