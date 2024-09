SONGMICS HOME réforme l'assemblage des meubles grâce à la technologie innovante TOOLLESS

Développée par le i-Lab de SONGMICS HOME et déposée en tant que marque, la technologie TOOLLESS de SONGMICS HOME change la donne en matière d'assemblage de meubles. « Notre approche innovante utilise de petits composants préinstallés, ce qui permet un assemblage rapide et sans outil. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire d'essayer de comprendre des instructions confuses ou de trier d'innombrables petites pièces. Grâce à la technologie TOOLLESS, vous pouvez améliorer votre espace de vie sans effort et profiter d'une expérience utilisateur fluide. Chaque moment de l'assemblage devient un témoignage de facilité et de satisfaction, transformant ce qui était autrefois une tâche frustrante en un processus simple et agréable », a déclaré Peter Lee, vice-président produit de SONGMICS HOME.

Une expérience de montage et de démontage 10 fois plus rapide

La technologie TOOLLESS offre de nombreuses caractéristiques qui la distinguent des méthodes d'assemblage traditionnelles. Elle comporte des connecteurs développés en interne qui sont préinstallés dans les panneaux de meuble, ce qui élimine le besoin d'outils supplémentaires. Testée par plus de 100 utilisateurs quotidiens, la technologie TOOLLESS accélère l'assemblage des meubles de 10 fois pour des articles comme les meubles de télévision et les tables de chevet.

Grâce à un guide d'assemblage convivial et à des pièces clairement identifiées, les meubles peuvent être montés rapidement et démontés tout aussi facilement. Cela minimise les coûts liés aux essais et aux erreurs et est particulièrement avantageux pour ceux qui déménagent fréquemment ou qui doivent corriger des erreurs d'assemblage.

Respect de l'environnement

De plus, en simplifiant l'assemblage et en réduisant le besoin d'emballage, la technologie TOOLLESS optimise le cycle de production, réduisant les coûts et les déchets. L'élimination des pièces métalliques enveloppées de plastique a permis de réduire de 33 % les ressources de production, ce qui rend les produits TOOLLESS non seulement conviviaux, mais aussi respectueux de l'environnement.

Dotée de la technologie TOOLLESS, la Collection K-PRO de SONGMICS HOME est un parfait mélange de style et de praticité. Pouvant supporter jusqu'à 50 démontages, la Collection K-PRO est non seulement robuste mais aussi polyvalente, s'adaptant à un large éventail d'espaces de vie domestiques, y compris les salons, les cuisines, les chambres à coucher et les bureaux.

Défi d'assemblage de meubles en 10 minutes

Pour démontrer l'efficacité et la convivialité de la technologie TOOLLESS, SONGMICS HOME a organisé le « Défi d'assemblage de meubles en 10 minutes » pendant l'événement. Les visiteurs ont été invités à assembler un meuble de télévision en seulement 10 minutes, une tâche qui prend généralement 40 minutes avec les méthodes traditionnelles. Le défi a suscité plus de 60 participations enthousiastes, tous les utilisateurs ayant réussi à accomplir la tâche et partagé leurs expériences.

Alors que SONGMICS HOME continue d'innover et de repousser les limites de la conception de produits d'ameublement, la marque invite ses clients, ses partenaires et les passionnés à rejoindre la révolution TOOLLESS et à découvrir l'avenir de l'assemblage de meubles avec des produits élégants, fonctionnels, respectueux de l'environnement et faciles à assembler.

À propos de SONGMICS HOME

SONGMICS HOME a été officiellement créé en 2010 et possède trois grandes marques de produits : SONGMICS pour l'ameublement, VASAGLE pour les meubles raffinés et Feandrea pour les articles pour animaux de compagnie. Avec pour mission de "Complete Your Dream Home", SONGMICS HOME s'efforce de fournir aux consommateurs du monde entier des produits d'ameublement élégants et de grande valeur. Avec une expérience reconnue, SONGMICS HOME permet à chacun de créer sans effort la maison de ses rêves.

À ce jour, ses produits ont été introduits dans plus de 70 pays et régions, dont l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Asie, desservant plus de 20 millions de familles dans le monde.

Sites officiels :

Site web : https://www.songmics.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/songmicshomefr/

Instagram : https://www.instagram.com/songmicshome_fr/

YouTube : https://www.youtube.com/@SONGMICS_HOME

X(Twitter) : https://x.com/SONGMICSHOME

Tik Tok : https://www.tiktok.com/@songmicshome

Nous contacter :

[email protected]

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2501584/BLR09023.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2501585/BLR09046.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2501586/K_PRO_Collection_Full.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2501587/BLR08693.jpg

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2501588/1280X720P___16X9_720P.mp4

