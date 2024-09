SONGMICS HOME revolutioniert die Möbelmontage mit der innovativen TOOLLESS-Technologie

Die TOOLLESS-Technologie von SONGMICS HOME, die vom SONGMICS HOME i-Lab entwickelt und als Marke eingetragen wurde, revolutioniert die Möbelmontage. „Bei unserem innovativen Ansatz werden kleine, vorinstallierte Komponenten verwendet, die eine schnelle Montage ohne Werkzeug ermöglichen. Das bedeutet, dass Sie sich nicht mehr mit verwirrenden Anleitungen abmühen oder unzählige Kleinteile sortieren müssen. Mit der TOOLLESS-Technologie können Sie Ihren Raum mühelos aufwerten und ein nahtloses Benutzererlebnis genießen. War der Möbelaufbau einst eine frustrierende Aufgabe, gestaltet er sich nun einfach und angenehm", so Peter Lee, Product VP von SONGMICS HOME.

10-mal schnellere Auf- und Abbauzeiten

Die TOOLLESS-Technologie unterscheidet sich durch viele Funktionen von herkömmlichen Montagemethoden. Sie bietet selbst entwickelte Verbinder, die in den Möbelplatten vorinstalliert sind, sodass keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt werden. In Tests mit mehr als 100 Alltagsnutzern hat sich gezeigt, dass die TOOLLESS-Technologie den Aufbau von Möbeln wie TV-Ständern und Nachttischen um das 10-Fache beschleunigt.

Mit einer benutzerfreundlichen Montageanleitung und klar beschrifteten Teilen lassen sich die Möbel schnell auf- und ebenso leicht wieder abbauen. Dies senkt die Kosten für Fehlversuche und ist besonders für diejenigen von Vorteil, die häufig umziehen oder Montagefehler beheben müssen.

Umweltfreundlich

Durch die Vereinfachung der Montage und die Verringerung des Bedarfs an überflüssiger Verpackung optimiert die TOOLLESS-Technologie außerdem den Produktionszyklus und senkt Kosten und Abfall. Der Verzicht auf kunststoffummantelte Metallteile hat zu einer Verringerung der Produktionsressourcen um 33 % geführt, wodurch TOOLLESS Produkte nicht nur benutzerfreundlich, sondern auch umweltfreundlich sind.

Die K-PRO Kollektion von SONGMICS HOME, die auf der TOOLLESS-Technologie basiert, ist ein Beispiel für die perfekte Verbindung von Stil und Funktionalität. Die K-PRO Kollektion ist nicht nur robust, sondern auch vielseitig und passt sich an eine Vielzahl von Wohnräumen an, wie z. B. Wohnzimmer, Küchen, Schlafzimmer und Arbeitszimmer, da sie bis zu 50-mal auf- und abgebaut werden kann.

Die Challenge: Möbelmontage in 10 Minuten

Um die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit der TOOLLESS-Technologie zu demonstrieren, veranstaltete SONGMICS HOME während der Messe die Challenge „Möbelmontage in 10 Minuten". Die Besucherinnen und Besucher waren eingeladen, in nur 10 Minuten einen Fernsehständer zusammenbauen – eine Aufgabe, die mit herkömmlichen Methoden etwa 40 Minuten dauert. Mehr als 60 Personen nahmen begeistert an der Challenge teil, wobei alle die Aufgabe erfolgreich abschlossen und ihre Erfahrungen austauschten.

SONGMICS HOME setzt seine Innovationen fort und sprengt die Grenzen des Möbeldesigns. Das Unternehmen lädt Kunden, Partner und Hobbybauer ein, sich der TOOLLESS-Revolution anzuschließen und die Zukunft der Möbelmontage mit Produkten zu erleben, die stilvoll, funktionell, umweltfreundlich und einfach zu montieren sind.

Über SONGMICS HOME

SONGMICS HOME wurde 2010 offiziell gegründet und verfügt über drei Produktmarken, darunter SONGMICS für Einrichtungsgegenstände, VASAGLE für stilvolle Möbel und Feandrea für Haustierzubehör. Mit der Mission „Complete Your Dream Home" strebt das Unternehmen danach, Kunden weltweit stilvolle und hochwertige Produkte anzubieten. Zusammen mit einem effizienten Kauferlebnis ermöglicht SONGMICS HOME jedem, sein Traumzuhause mühelos zu gestalten.

Mittlerweile sind die Produkte des Unternehmens in mehr als 70 Ländern und Regionen erhältlich, darunter Europa, Nord- und Mittelamerika sowie Asien und in mehr als 20 Millionen Haushalten weltweit im Einsatz.

Offizielle Seiten:

Website: https://www.songmics.de/

Facebook: https://www.facebook.com/songmicshomede

Instagram: https://www.instagram.com/songmicshome_de/

YouTube: https://www.youtube.com/@SONGMICS_HOME

X(Twitter): https://x.com/SONGMICSHOME

TikTok: https://www.tiktok.com/@songmicshome

Kontaktieren Sie uns:

[email protected]

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2501584/BLR09023.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2501585/BLR09046.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2501586/K_PRO_Collection_Full.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2501587/BLR08693.jpg

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2501588/1280X720P___16X9_720P.mp4

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED