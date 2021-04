Songtradr acquiert la plateforme de données musicales tirées de films, d'émissions télévisées et de jeux vidéo Tunefind

Cette transaction renforce les ressources de Songtradr en matière de données et de technologie

LOS ANGELES, 28 avril 2021 /PRNewswire/ -- Songtradr, le plus grand marché de licences musicales B2B au monde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Tunefind, société de technologie et de données musicales. Tunefind est la base de données et la source d'information en ligne la plus complète au monde sur la musique des émissions de télévision, des films et des jeux vidéo.

« Tunefind est une ressource clé fiable du secteur sur l'utilisation de la musique dans tous les grands formats de divertissement. La richesse de sa base de données et sa couverture sont sans précédent », déclare Paul Wiltshire, PDG de Songtradr. « Alors que nous poursuivons notre ambition de mettre au point les meilleurs outils de découverte de la musique B2B, l'encyclopédie de Tunefind sur la musique utilisée à la télévision, au cinéma et dans les jeux a une importante valeur non réalisée, et nos abondantes données provenant de l'utilisation de la musique publicitaire vont également élargir l'offre de Tunefind.

En plus d'une communauté active de millions d'utilisateurs mensuels, Tunefind s'associe à plus de 250 des plus grands superviseurs musicaux du monde pour obtenir des données sur les chansons directement auprès des experts chargés de sélectionner la musique qui sera diffusée dans les émissions de télévision, les films et les jeux vidéo. Les entretiens réalisés par Tunefind avec des superviseurs musicaux mettent en évidence le savoir-faire de ces derniers et reconnaissent leur rôle important dans la narration.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'aborder cette nouvelle étape de l'aventure Tunefind », a déclaré Amanda Byers, directrice générale de Tunefind. « L'écosystème et la technologie de Songtradr accélèrent les activités de Tunefind du point de vue des produits et des données afin que cette dernière puisse continuer à fournir la meilleure ressource pour le secteur. »

Tunefind fournit également des services de données API sous contrat à des clients tels que Plex, Chartmetric et d'autres partenaires clés de l'industrie musicale. En outre, la plateforme alimente le classement TV Music de Billboard et The Hollywood Reporter.

Tunefind est la deuxième entreprise de données musicales à laquelle Songtradr s'associe après avoir investi dans Jaxsta Limited en septembre 2020. Songtradr et Jaxsta ont récemment achevé leur première intégration, permettant aux utilisateurs de Jaxsta de réclamer en toute transparence leurs droits voisins via jaxsta.com, la plus grande base de données de crédits musicaux au monde.

Songtradr est le plus grand marché de licences musicales B2B au monde. Il fournit aux créateurs de musique et aux détenteurs de droits une solution technique complète pour la gestion et la monétisation des droits tout en offrant aux utilisateurs de musique B2B tels que les marques, les annonceurs, les réalisateurs de films, les réseaux de SVOD et de diffusion, les plateformes de jeux, de streaming et de réseaux sociaux un accès à la musique guidé par l'IA très efficace. https://www.songtradr.com/

Tunefind est la source d'information la plus complète de l'internet sur la musique des émissions de télévision, des films et des jeux vidéo. Fondée en 2005 et accueillant plus de 30 millions de visiteurs uniques chaque année, Tunefind est la destination privilégiée de l'industrie musicale et des téléspectateurs pour obtenir les données sur l'utilisation de la musique (sync). La plateforme offre une communauté d'utilisateurs actifs et engagés, des extraits de chansons, des descriptions de scènes et bien plus encore, ainsi qu'une puissante API au service des partenaires du secteur. Les données de Tunefind alimentent le classement mensuel Top TV Music de Billboard/The Hollywood Reporter, la fonctionnalité des applications des partenaires TV et les produits d'analyse de l'industrie musicale. https://www.tunefind.com/

