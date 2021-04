Songtradr adquire a plataforma de dados de música para cinema, TV e games Tunefind

LOS ANGELES, 28 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Songtradr, maior mercado de licenciamento de música B2B do mundo, anunciou hoje que adquiriu a empresa de dados e tecnologia de música Tunefind. A Tunefind é o banco de dados e a fonte on-line de informações mais abrangente do mundo para música em televisão, cinema e games.

"A Tunefind é um recurso confiável essencial do setor para o uso de música em todos os principais formatos de entretenimento. A extensão e cobertura de seu banco de dados são inigualáveis", disse Paul Wiltshire, CEO da Songtradr. "Uma vez que seguimos com nossa ambição de desenvolver as melhores ferramentas para a descoberta de música B2B, a enciclopédia da Tunefind de música usada em TV, cinema e games tem um valor considerável inexplorado e, igualmente, nossos extensos dados provenientes do uso da música publicitária expandirão a oferta da Tunefind."

Juntamente com uma comunidade ativa de milhões de usuários mensais, a Tunefind faz parceria com mais de 250 dos principais supervisores de música do mundo para obter dados de músicas diretamente dos especialistas responsáveis pela seleção da música a ser apresentada em programas de TV, filmes e games. As entrevistas da Tunefind com os supervisores de música destacam o ofício e reconhecem seu papel importante na narrativa.

"Estamos muito empolgados com essa nova fase na trajetória da Tunefind", disse Amanda Byers, diretora administrativa da Tunefind. "O ecossistema e a tecnologia da Songtradr aceleram a Tunefind do ponto de vista de produtos e dados de forma que possamos continuar a oferecer os melhores recursos para o setor."

A Tunefind também fornece serviços de dados de API sob contrato a clientes como Plex, Chartmetric e outros grandes parceiros da indústria da música. Além disso, a plataforma alimenta o catálogo de músicas da Billboard e do The Hollywood Reporter.

A Tunefind é o segundo negócio de dados de música que a Songtradr fechou após investir na Jaxsta Limited, em setembro de 2020. Recentemente, a Songtradr e a Jaxsta concluíram sua primeira integração, oferecendo aos usuários da Jaxsta acesso contínuo para reivindicação de direitos conexos por meio do jaxsta.com, o maior banco de dados de créditos de música do mundo.

SOBRE A SONGTRADR:

A Songtradr é o maior mercado de licenciamento de música B2B do mundo, oferecendo aos criadores e proprietários de direitos de música uma solução tecnológica completa para o gerenciamento de direitos e monetização, ao mesmo tempo que oferece aos usuários de música B2B — como marcas, anunciantes, cineastas, redes SVOD e de transmissão, gaming, e plataformas de streaming e de mídia social — acesso a músicas altamente eficiente e guiado por IA. https://www.songtradr.com/

SOBRE A TUNEFIND:

A Tunefind é a fonte de informações mais abrangente da Internet para música em TV, cinema e games. Fundada em 2005 e atendendo a mais de 30 milhões de visitantes únicos a cada ano, a Tunefind é o destino ideal tanto para a indústria da música quanto para os telespectadores, para dados de uso (sincronização) de músicas. A plataforma oferece uma comunidade de usuários ativa e engajada, pré-visualizações de músicas, descrições de cenas e muito mais, bem como uma API poderosa que atende a parceiros do setor. Os dados da Tunefind alimentam o excelente catálogo mensal de músicas de TV da Billboard/The Hollywood Reporter, funcionalidade de aplicativo de parceiros de TV e produtos de análise da indústria da música. https://www.tunefind.com/

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1085219/Songtradr_Logo.jpg

FONTE Songtradr

SOURCE Songtradr