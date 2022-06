SONGTRADR ERWEITERT SEINE B2B-MUSIKTECHNOLOGIE-LÖSUNGEN - ÜBERNIMMT DAS FÜHRENDE UNTERNEHMEN FÜR ERWEITERTE KI-SUCHE, MUSICUBE

Das Hamburger KI-Technologieunternehmen ermöglicht eine messbare ROI-gesteuerte Lizenzierung, die die kreative Leistung von Inhalten optimiert

LOS ANGELES, 7. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Songtradr, das weltweit führende B2B-Musikunternehmen, gab heute die Übernahme des führenden Unternehmens für KI-Metadaten und Musiksuche, Musicube, bekannt. Die Transaktion erweitert das Portfolio des Unternehmens an technologiegestützten Musiklösungen, die darauf ausgelegt sind, die richtige Musik für jeden Inhalt zu lizenzieren, einen höheren ROI zu erzielen und Marken in die Lage zu versetzen, ihr Zielpublikum messbar zu erreichen. Durch den Einsatz neuronaler Netze und firmeneigener künstlicher Intelligenz hat die semantische Suche von Musicube die Produktführerschaft in Bezug auf Qualität und Datentiefe erreicht. Es hilft, die Musik auf den Inhalt und die Zielgruppe einer Marke abzustimmen. Diese Technologie erweitert die B2B-Musiklösungen von Songtradr, die die Leistungsfähigkeit von Daten und technologischer Intelligenz mit kreativer Exzellenz verbinden.