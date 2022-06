SONGTRADR EXPANDE SUAS SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DE MÚSICA B2B AO ADQUIRIR A MUSICUBE, UMA EMPRESA LÍDER DE BUSCA DE IA AVANÇADA

"A Musicube abordou a análise de áudio sob uma pers pectiva totalmente diferenciada e esta aquisição acelera nossa missão de aumentar o valor e a eficácia da música no conteúdo", disse Paul Wiltshire, CEO da Songtradr. "A incrível equipe de musicólogos apaixonados e cientistas de dados da empresa entende o poder dos dados e sua relação com a música, o que acaba beneficiando nossos clientes de marca e agência, bem como detentores de direitos musicais. Para dispor da melhor tecnologia de busca e recomendação de música B2B do mundo, precisamos de tecnologia de enriquecimento de metadados de primeira linha, que é um componente essencial da cadeia de suprimentos de música B2B. Agregar as tecnologias, os dados e a equipe extraordinária da Musicube ao Songtradr ajudará a acelerar a experiência de usuário dos cliente corporativos."

O software proprietário da Musicube é entregue por meio de widgets de internet e de uma API que fornece metadados originais em escala para gravadoras, editoras, supervisores de música, entre muitos outros públicos. A tecnologia também permite que os clientes pesquisem faixas, playlists e artistas com base em públicos, estados de espírito, gêneros, recursos vocais, instrumentos, ritmo e muito mais, revelando o verdadeiro valor dos catálogos e direitos.

David Hoga, CEO e fundador da Musicube, disse: "A Songtradr é a empresa de música mais empolgante que vimos em muito tempo. Estamos extremamente felizes em nos juntar a esta equipe excepcional de amantes da música e de tecnólogos, na medida que todas as conversas que tivemos foram pautadas pela cordialidade e por uma agenda ambiciosa. Compartilhamos uma visão comum de uma indústria musical favorável aos artistas, utilizando dados para alcançá-la."

Com uma equipe de mais de 350 funcionários e escritórios em 12 países em todo o mundo, a Songtradr cresceu de um produto de tecnologia musical para artistas independentes para uma solução multidisciplinar de ponta a ponta para consumidores de música, marcas e detentores de direitos.

O portfólio exclusivo da Songtradr que conta com as principais empresas de serviços de música do mundo (Massive Music, Big Sync Music e Song Zu), juntamente com seus produtos de dados e tecnologia líderes do setor (Songtradr, Tunefind, Pretzel, Jaxsta (apenas investimento) e Musicube) oferece a seus clientes uma vantagem diferenciada para maximizar o valor da música em seus projetos.

Para mais informações sobre os produtos e serviços da Songtradr, acesse songtradr.com.

SOBRE A MUSICUBE:

A solução de IA de música da Musicube oferece metadados avançados para gravadoras, editoras, detentores de direitos e outros interessados que buscam ferramentas de descoberta de músicas. O banco de dados inclui mais de 50 milhões de títulos de músicas com ISRC e todos os colaboradores, bem como mais de 500 palavras-chave (como estado de espírito, particularidades musicais, conteúdo de letras de músicas e muito mais). A empresa é composta por experientes musicólogos e cientistas de dados sediados em Hamburgo, na Alemanha. Para mais informações, acesse: http://www.musicu.be.

SOBRE A SONGTRADR:

A Songtradr é onde a música encontra os dados, as ideias encontram a inovação e as missões da marca são transformadas pelo som.

Trabalhamos com marcas, agências, empresas, gravadoras, artistas e muito mais, capacitando-os a se destacarem no cenário internacional. Impulsionados por tecnologia, inteligência de dados em tempo real e experiência musical, nossos produtos e serviços totalmente integrados ajudam a ampliar as marcas e permitem que artistas e detentores de direitos concretizem todo o potencial de seus catálogos.

Seja com um clássico da música ou um hit atual, uma estratégia musical global ou uma identidade sonora, ajudamos a traduzir ideias em soluções poderosas e orientadas por ROI para garantir que o conteúdo sempre atinja a nota certa.

Nós movemos o mundo com a música.

