Songtradr levanta USD 50 milhões na rodada de financiamento da Série D

LOS ANGELES, 21 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Songtradr, o maior mercado de licenciamento de música B2B do mundo, anunciou hoje a conclusão de sua rodada de financiamento com subscrições além da oferta da Série D, de USD 50 milhões, levando o financiamento total da empresa até mais de USD 100 milhões, avaliando a empresa em mais de USD 300 milhões.

"A Songtradr está acelerando rapidamente à medida que continuamos a desenvolver nosso ecossistema de música B2B tecnologicamente habilitado e a integrar nossas novas aquisições. Atrair uma base de investidores de grande porte para essa rodada demonstra ainda mais nossa visão do futuro setor musical neste mundo digital em rápida evolução, oferecendo uma base sólida para o futuro", disse Paul Wiltshire, CEO da Songtradr. "A Songtradr teve um crescimento de mais de 100% em receita em 2020 e estamos no caminho certo para conseguir isso novamente em 2021."

Esta rodada de financiamento incluiu investidores institucionais com sede na Austrália: Regal, Aware Super, Perennial, Argo e Greencape e um investimento complementar do fundador/CEO da Wisetech Global (ASX: WTC), Richard White. A rodada anterior da série C da empresa, de USD 30 milhões, foi concluída em agosto de 2020.

"Fui testemunha da rápida evolução da Songtradr durante os últimos três anos. Durante esse período, Paul e sua equipe concretizaram sua visão sem hesitações, o que é impressionante para qualquer padrão", disse Richard White, fundador e CEO da Wisetech Global. "A Songtradr ampliou seu forte crescimento orgânico e roteiro ambicioso de produtos com uma estratégia de fusões e aquisições altamente impactante que melhora ainda mais o potencial de crescimento de longo prazo. Acredito que a empresa agora tem o porte, presença global e talento para estimular seu plano de transformar a indústria da música."

Desde a conclusão da rodada de financiamento da Série C, a Songtradr pôs em prática uma estratégia de fusões e aquisições para reforçar seu ecossistema com as principais empresas criativas de música do mundo voltadas para a tecnologia, por meio da maior agência de música criativa do mundo, a MassiveMusic, além de outras como Cuesongs, Song Zu, Pretzel e Tunefind.

A Songtradr é uma empresa global com sede em Los Angeles, com escritórios em toda a Europa e na região Ásia-Pacífico, especializada em distribuir e licenciar música para uma variedade de clientes de grande porte, incluindo a Disney, a Netflix, a Apple, a Coca-Cola, a Amazon e o Google. O ecossistema da empresa conecta seus mais de 600 mil artistas, compositores e proprietários de direitos musicais a um mercado B2B de compradores de música, como marcas, agências de publicidade, plataformas de streaming, redes SVOD, cinema, TV, empresas de jogos e influenciadores.

