Songtradr lève 50 millions de dollars américains dans le cadre du cycle de financement de série D

Le nouveau capital alimentera la croissance et l'envergure des divisions des données et des technologies de Songtradr

LOS ANGELES, 21 juin 2021 /PRNewswire/ -- Songtradr, le plus grand marché de licences musicales B2B au monde, a annoncé aujourd'hui l'achèvement de son cycle de financement de série D de 50 millions de dollars américains, ce qui porte le financement total de l'entreprise à plus de 100 millions de dollars américains à ce jour. La valeur de l'entreprise est désormais supérieure à 300 millions de dollars américains.

« Songtradr est en phase d'accélération rapide. Nous poursuivons dans le même temps le développement de notre écosystème musical B2B, en nous appuyant sur les technologies, et continuons d'intégrer nos nouvelles acquisitions. Le fait d'être en mesure d'attirer une telle base d'investisseurs de premier plan dans ce cycle de négociations confirme notre vision de l'industrie de la musique de demain dans ce monde numérique en rapide évolution, et nous permet de disposer de fondations solides pour l'avenir », a déclaré Paul Wiltshire, PDG de Songtradr. « En 2020, d'une année sur l'autre, Songtradr a connu une croissance de plus de 100 % de ses revenus et nous sommes sur la bonne voie pour y parvenir de nouveau en 2021. »

Ce cycle de financement s'appuyait sur les investisseurs institutionnels australiens Regal, Aware Super, Perennial, Argo et Greencape, et incluait un investissement subséquent du fondateur/PDG de Wisetech Global (ASX: WTC), Richard White. Le précédent cycle de série C de l'entreprise, d'une valeur de 30 millions de dollars américains, s'est terminé en août 2020.

« J'ai vu Songtradr évoluer rapidement au cours des trois dernières années. Au cours de cette période, Paul et son équipe n'ont pas manqué une occasion de donner corps à leur vision, ce qui est, sans conteste, impressionnant », a déclaré Richard White, fondateur et PDG de Wisetech Global. « Songtradr a amplifié sa forte croissance organique et sa feuille de route ambitieuse avec une stratégie de fusions et acquisitions très percutante qui renforce encore son potentiel de croissance à long terme. Je crois que l'entreprise a désormais l'envergure, l'empreinte mondiale et les talents nécessaires pour accélérer son plan de transformation de l'industrie de la musique. »

Depuis la fin du cycle de financement de série C, Songtradr a mis en œuvre une stratégie de fusions et acquisitions pour renforcer son écosystème avec les plus grandes entreprises mondiales de musique créative et axée sur la technologie, s'appuyant sur la plus grande agence de musique créative au monde, MassiveMusic, ainsi que sur Cuesongs, Song Zu, Pretzel et Tunefind.

Songtradr est une entreprise mondiale dont le siège social se trouve à Los Angeles et dont les bureaux sont en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Elle est spécialisée dans la distribution et l'octroi de licences musicales à une gamme de clients impressionnants, notamment Disney, Netflix, Apple, Coca-Cola, Amazon et Google. L'écosystème de l'entreprise relie plus de 600 000 artistes, auteurs-compositeurs et titulaires de droits de musique à un marché B2B d'acheteurs de musique comme les marques, les agences de publicité, les plateformes de diffusion en continu, les réseaux de SVOD, les films, la télévision, les sociétés de jeu et les influenceurs.

Songtradr est le plus grand marché de licences musicales B2B au monde. L'entreprise fournit aux créateurs de musique et aux détenteurs de droits une solution technique complète pour la gestion et la monétisation des droits tout en offrant aux utilisateurs de musique B2B tels que les marques, les annonceurs, les réalisateurs de films, les réseaux de SVOD et de diffusion, les jeux, le streaming et les plates-formes de réseaux sociaux un accès à la musique guidé par l'IA très efficace.

