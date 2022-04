SonoScape erhält FDA 510(k)-Zulassung für HD-550 Endoskopiesystem

Das HD-550 Endoskopiesystem ist außerhalb der USA seit dem Jahr 2019 erhältlich. Bis 2021 wurde das HD550 aufgrund seiner erstklassigen Funktionen und Qualität in Kombination mit seiner Vielseitigkeit in fast 40 Ländern weltweit eingesetzt und brachte SonoScape den dritten Platz unter den meistverkauften Marken in China ein.

„Wir haben uns zu einem vertrauenswürdigen Namen in der globalen Endoskopieindustrie entwickelt und sind nun bereit, auch in den USA Gesundheitsdienstleistern unser Angebot vorzustellen." Steven He, Sales Director von SonoScape Endoscopy kommentierte: „Diese FDA-Zulassung eröffnet uns neue Möglichkeiten auf einem der größten Endoskopiemärkte der Welt. Sie ist in der Tat ein kräftiger Schub für unsere Markenbekanntheit und eine enorm wichtige Phase der Geschäftsentwicklung in der 20-jährigen Geschichte von SonoScape."

Informationen zu SonoScape

Das 2002 in Shenzhen, China, gegründete Unternehmen SonoScape hat sich dem Motto „Caring for Life through Innovation" verschrieben und bietet Ultraschall- und Endoskopielösungen an. Mit nahtlosem Support bietet SonoScape weltweiten Vertrieb und Service in mehr als 130 Ländern und unterstützt Krankenhäuser und Ärzte vor Ort mit umfassenden bildgebenden diagnostischen Erkenntnissen und technischem Support. SonoScape investiert jährlich 20 % seines Umsatzerlöses in Forschung und Entwicklung und richtet sieben Forschungs- und Entwicklungszentren in Shenzhen, Shanghai, Harbin, Wuhan, Tokio, Seattle und im Silicon Valley ein, in denen weitere fortschrittliche Produkte entwickelt werden sollen.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter: https://sonoscape.com/.

