Sony Semiconductor Solutions bringt 4K-Bildsensor für Überwachungskameras mit den branchenweit kleinsten LOFIC-Pixeln (1,45 µm) auf den Markt

Beitrag zur verbesserten Erkennungsgenauigkeit mit hoher Bildqualität in kontrastreichen Umgebungen und dunklen Szenen

ATSUGI, Japan, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Sony Semiconductor Solutions Corporation (Sony) hat heute die bevorstehende Markteinführung des IMX908 bekannt gegeben, eines 4K-CMOS-Bildsensors für Überwachungskameras mit den branchenweit kleinsten*1 1,45 µm LOFIC*2 -Pixeln.

IMX908 CMOS image sensor Left: Single exposure imaging on a conventional product*4, Right: Single exposure imaging on IMX908 Left: Multiple exposure imaging on a conventional product*4(artifacts observed), Right: Single exposure imaging on IMX908 (fewer artifacts)

Der neue Sensor nutzt die neu entwickelten LOFIC-Pixel, um einen hohen Dynamikbereich von 96 dB bei 4K-Auflösung mit einer einzigen Belichtung zu erreichen. Darauf aufbauend liefert die verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen eine hochwertige Bildgebung mit weniger Überbelichtung, weniger Verlust von Schattendetails und weniger Rauschen sowohl in kontrastreichen Umgebungen als auch an dunklen Orten im Vergleich zu herkömmlichen Produkten.

Der neue Sensor erweitert das Produktangebot von SSS um hochauflösende und hochdynamische Produkte für Sicherheitskameranwendungen, die eine hochpräzise Bilderkennung in einer Vielzahl von Innen- und Außenumgebungen erfordern, und trägt damit zu einer sichereren Gesellschaft bei.

*1 Unter den CMOS-Bildsensoren für Sicherheitskameranwendungen. Laut einer Studie von Sony (Stand: Ankündigung vom 17. März 2026). *2 Lateral Overflow Integration Capacitor (LOFIC).

Name des Modells Datum des Probenversands

(geplant) IMX908 1/2,8-Typ (6,42 mm Diagonale)

8,4-Megapixel-Effektivwert*3 CMOS-Bildsensor Ende März 2026

*3 Basierend auf der Methode der effektiven Pixelspezifikation des Bildsensors.

Hauptmerkmale

■ Kompaktes Design und 4K-Auflösung dank der branchenweit kleinsten*1 1,45 µm LOFIC-Pixel

Der neue Sensor ist mit neu entwickelten LOFIC-Pixeln ausgestattet. Die LOFIC-Struktur bietet eine effizientere Ladungsakkumulation und Spannungsumwandlung als herkömmliche Produkte und trägt so zu einer erhöhten Sensorsättigungsladung und einer verbesserten Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen bei. Die Struktur ermöglicht außerdem die branchenweit kleinsten*1 1,45-µm-Einzelpixel und liefert 4K-Auflösung auf einem kompakten 1/2,8-Zoll-Sensor.

■ Hohe Bildqualität in kontrastreichen Umgebungen und dunklen Orten dank eines hohen Dynamikbereichs von 96 dB

Durch die Erweiterung der gesättigten Ladungsmenge auf fast das 20-fache gegenüber herkömmlichen Produkten*4 kann der neue Sensor mehr Ladung akkumulieren, wodurch bei Aufnahmen unter starken Lichtquellen weniger Überbelichtung auftritt. Er kann auch Spannung aus weniger Licht umwandeln, mit einer Verbesserung der Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen*5 um ca. 27 % gegenüber herkömmlichen Produkten *4, wodurch der Verlust von Schattendetails reduziert und Rauschen bei Aufnahmen an dunklen Orten unterdrückt wird. Diese Verbesserungen erweitern den Dynamikbereich bei Einzelbelichtung auf 96 dB und ermöglichen so eine hochwertige und hochempfindliche Bildgebung auch in kontrastreichen und dunklen Umgebungen.

*4 Im Vergleich zum IMX778 1/2,8-Zoll-Bildsensor mit 8,45 effektiven Megapixeln für Überwachungskameras. *5 Basierend auf SNR1s, dem von Sony entwickelten Index für die Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen für CMOS-Bildsensoren in Überwachungskameras.

■ Hochauflösende Bildgebung mit weniger Artefakten dank der Einzelbelichtungsmethode

Der neue Sensor erzielt mit der Einzelbelichtungsmethode einen hohen Dynamikbereich. Im Gegensatz zum Mehrfachbelichtungsverfahren, bei dem mehrere Bilder mit unterschiedlichen Belichtungseinstellungen zusammengesetzt werden, reduziert das Einzelbelichtungsverfahren Artefakte und unterstützt eine schnelle Ausgabe. Dies führt zu einer stabilen, hochauflösenden Bildgebung mit weniger Kontur- und Farbverschiebungen, die die KI-Bilderkennung beeinträchtigen können, und trägt somit zu einer verbesserten Erkennungsgenauigkeit auch bei sich bewegenden Motiven bei. Dieses Produkt unterstützt auch die Ausgabe von Bilddaten, die mit unterschiedlichen Umwandlungseffizienzen erzeugt wurden, und bietet somit flexiblere Optionen für das Kameradesign.

Verwandte Links

IMX908 Produktseite

https://www.sony-semicon.com/en/products/is/security/security/IMX908.html

Sony Sicherheitskamera Bildsensortechnologie STARVIS™ Informationen

https://www.sony-semicon.com/en/technology/security/index.html

Hinweis: STARVIS, STARVIS 3 und die entsprechenden Logos sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Sony Group Corporation oder ihrer verbundenen Unternehmen.

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