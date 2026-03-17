Sony Semiconductor Solutions lance un capteur d'image 4K pour caméras de sécurité avec les plus petits pixels LOFIC du secteur (1,45 µm)

Contribuer à améliorer la précision de la reconnaissance avec une qualité d'image élevée dans les environnements à fort contraste et des scènes sombres

ATSUGI, Japon, 17 mars 2026 /PRNewswire/ -- Sony Semiconductor Solutions Corporation (Sony) a annoncé aujourd'hui la sortie prochaine de l'IMX908, un capteur d'image CMOS 4K pour caméras de sécurité doté des plus petits pixels*1 1,45 µm LOFIC*2 du secteur.

IMX908 CMOS image sensor Left: Single exposure imaging on a conventional product*4, Right: Single exposure imaging on IMX908 Left: Multiple exposure imaging on a conventional product*4(artifacts observed), Right: Single exposure imaging on IMX908 (fewer artifacts)

Le nouveau capteur utilise les pixels LOFIC nouvellement développés pour obtenir une plage dynamique élevée de 96 dB en résolution 4K avec une seule exposition. En outre, par rapport aux produits conventionnels, l'amélioration des performances à faible luminosité permet d'obtenir des images de haute qualité avec réduction des éclatements, de la perte de détails dans les ombres et du bruit dans les environnements à fort contraste et dans les endroits sombres.

Ce nouveau capteur élargira la gamme de produits de SSS à haute résolution et à plage dynamique élevée pour les applications de caméras de sécurité, qui nécessitent une reconnaissance d'image haute précision dans un grand nombre d'environnements intérieurs et extérieurs, contribuant ainsi à une société plus sûre et plus sécurisée.

*1 Parmi les capteurs d'image CMOS pour les applications de caméras de sécurité. Selon les recherches de Sony (à la date de l'annonce du 17 mars 2026). *2 Condensateur d'intégration de débordement latéral (LOFIC).

Nom du modèle Date d'envoi des échantillons

(prévue) Capteur d'image CMOS IMX908 de type 1/2,8 (6,42 mm de diagonale)

8,4 mégapixels effectifs*3 Fin mars 2026

*3 Sur la base de la méthode de spécification des pixels effectifs pour les capteurs d'image.

Caractéristiques principales

■ Conception compacte et résolution 4K grâce aux plus petits pixels du secteur*1 1,45 µm LOFIC

Le nouveau capteur est équipé des pixels LOFIC qui viennent d'être développés. La structure LOFIC offre une accumulation de charge et une conversion de tension plus efficaces que les produits conventionnels, ce qui contribue à augmenter la charge de saturation du capteur et à améliorer les performances à faible luminosité. La structure permet également d'obtenir les plus petits pixels uniques du secteur*1 de 1,45 µm, offrant une résolution d'image 4K sur un capteur compact de type 1/2,8.

■ Qualité d'image élevée dans les environnements à fort contraste et les lieux sombres grâce à une plage dynamique élevée de 96 dB

En augmentant la quantité de charge saturée à près de 20 fois celle des produits conventionnels,*4 le nouveau capteur peut accumuler plus de charge, ce qui permet de réduire l'éclatement lors de prises de vue sous de fortes sources lumineuses. Il peut également convertir la tension à partir d'une lumière moindre, avec une amélioration d'environ 27 % des performances à faible luminosité*5 par rapport aux performances conventionnelles, *4 réduisant la perte de détails des ombres et supprimant le bruit lors de prises de vue dans des endroits sombres. Ces améliorations permettent d'étendre la plage dynamique d'exposition unique à 96 dB, ce qui permet d'obtenir des images de haute qualité et de haute sensibilité, même dans des environnements sombres et à fort contraste.

*4 Comparé au capteur d'image IMX778 de type 1/2,8, 8,45 mégapixels effectifs pour les caméras de sécurité. *5 Basé sur SNR1s, l'indice de qualité d'image à faible luminosité exclusif Sony pour les capteurs d'image CMOS des caméras de sécurité.

■ Imagerie haute définition avec moins d'artefacts grâce à la méthode d'exposition unique

Le nouveau capteur permet d'obtenir une plage dynamique élevée grâce à la méthode d'exposition unique. Contrairement à la méthode d'exposition multiple, qui compose plusieurs images capturées à différents paramètres d'exposition, la méthode d'exposition unique réduit les artefacts et permet une sortie à grande vitesse. Il en résulte une imagerie stable et haute définition, avec moins de contours et de décalages de couleurs, qui ont tendance à entraver la reconnaissance d'images par l'IA, ce qui contribue à améliorer la précision de la reconnaissance, même pour les sujets en mouvement. Ce produit peut également prendre en charge les données d'image de sortie générées avec différents niveaux d'efficacité de conversion, offrant ainsi des options plus flexibles dans la conception de la caméra.

Liens connexes

Page du produit IMX908

https://www.sony-semicon.com/en/products/is/security/security/IMX908.html

Informations sur la technologie des capteurs d'image des caméras de sécurité Sony STARVIS™

https://www.sony-semicon.com/en/technology/security/index.html

Remarque : STARVIS, STARVIS 3 et leurs logos sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Group Corporation ou de ses filiales.

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