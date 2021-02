SOPHiA GENETICS ernennt Ross Muken zum Chief Financial Officer

„Ich freue mich, Ross in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine Führungsqualitäten und seine Erfahrung in der Life-Science-Branche werden von unschätzbarem Wert für uns sein und uns dabei unterstützen, die Entwicklung und Vermarktung unserer Datenanalyselösungen weiter voranzutreiben", erklärte Jurgi Camblong, CEO und Gründer von SOPHiA GENETICS. „Ross stößt in aufregenden Zeiten zu SOPHiA. Die allgemeine Nachfrage nach datengesteuerter Medizin wächst rasant. Ich freue mich, gemeinsam mit ihm unsere nächste Wachstumsphase in Angriff zu nehmen."