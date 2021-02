SOPHiA GENETICS nomme Ross Muken au poste de directeur financier

« Je suis ravi d'accueillir Ross dans notre équipe. Son leadership et son expérience dans le secteur des sciences de la vie seront inestimables alors que nous poursuivons notre avancée dans l'élaboration et la commercialisation de solutions d'analyse de données, s'est réjoui Jurgi Camblong, PDG et fondateur de SOPHiA GENETICS. Ross rejoint SOPHiA à un moment passionnant, car la demande globale pour la médecine basée sur les données augmente rapidement. Je me réjouis de la contribution qu'il va apporter, au moment même où nous entrons dans une novella phase de croissance. »

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe de SOPHiA GENETICS et je suis impatient de participer à leurs efforts destinés à rendre le système de santé mondial plus durable, a déclaré Ross Muken, directeur financier de SOPHiA GENETICS. Je crois que les technologies numériques sont la clé pour ouvrir la voie à la médecine basée sur les données, qui permettra aux patients du monde entier d'avoir un accès égal à de meilleurs diagnostics et traitements. J'ai hâte de mettre à profit mon expertise afin de faire progresser cet effort, essentiel à l'obtention de meilleurs résultats pour le secteur mondial de la santé, et d'avoir un impact positif sur la santé humaine. »

Ross Muken

Jusqu'à récemment, M. Muken était le directeur financier et le directeur d'exploitation chez Click Therapeutics. Avant de travailler chez Click, il était partenaire, directeur général senior et responsable de l'équipe Healthcare Services & Technology Research chez Evercore ISI, où il s'est occupé de plus de 50 entreprises dans les secteurs de la technologie et la distribution des soins de santé, des outils et diagnostics des sciences de la vie, des soins gérés et des installations ainsi que des fournitures et appareils médicaux. Avant de rejoindre Evercore ISI, M. Muken a occupé le poste de directeur général de la Deutsche Bank Securities, et il a travaillé dans la division Equity Research de Thomas Weisel Partners. Il a commencé sa carrière en tant que banquier d'investissement M&A à la Bank of America Securities après avoir obtenu une licence en administration des affaires avec mention, à l'Université de Boston.

À propos de SOPHiA GENETICS

SOPHiA GENETICS est la healthtech qui démocratise la médecine basée sur les données pour améliorer les résultats et l'économie de la santé dans le monde entier. En exploitant la puissance des données de santé de nouvelle génération pour la gestion du cancer et des maladies rares, la plateforme universelle SOPHiA DDM permet aux professionnels de la santé d'agir avec précision et confiance. L'approche innovante de la société permet à une communauté en constante expansion de plus de 1000 établissements de bénéficier du partage des connaissances, encourageant une nouvelle ère dans le secteur de la santé. SOPHiA GENETICS est reconnue parmi les "50 Smartest Companies" du MIT Technology

Review.

Pour plus d'informations : SOPHiAGENETICS.COM, suivez @SOPHiAGENETICS sur Twitter.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1436793/Ross_Muken_CFO.jpg

Contact pour les investisseurs :

Carrie Mendivil

[email protected]

Contact pour les médias :

Sophie Reymond

Responsable des relations publiques et de la communication

[email protected]

+41 79 366 11 10

Related Links

https://www.sophiagenetics.com



SOURCE SOPHiA GENETICS