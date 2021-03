SOPHIA GENETICS et Hitachi annoncent leur collaboration pour faire progresser la médecine de précision basée sur les données

SOPHiA GENETICS et Hitachi ont identifié de nombreux domaines de collaboration potentielle, notamment la gestion sécurisée des données génomiques personnelles, le déploiement de données et de connaissances pour une meilleure prise de décisions en matière de soins de santé et l'accélération de la mise au point de médicaments en oncologie et dans d'autres domaines pathologiques. Dans un premier temps, la collaboration visera à tirer parti de l'expertise des deux entreprises en matière de génomique, d'analyse des données cliniques et d'intelligence artificielle pour accroître la commercialisation de la plateforme SOPHiA DDM™ et des solutions de soins de santé numérique d'Hitachi, comme le service d'aide au comité de caractérisation moléculaire des tumeurs d'Hitachi, dans des zones géographiques clés. À long terme, les deux entreprises collaboreront également en R&D de nouveaux produits, ce qui devrait aboutir à de nouvelles offres communes.

« SOPHiA GENETICS est un leader de la médecine de précision », a déclaré Keiji Kojima, vice-président exécutif et directeur général de la division de gestion des opérations de vie intelligente d'Hitachi, Ltd. « Hitachi se réjouit à l'idée d'entamer un partenariat à long terme avec SOPHiA GENETICS pour mettre au point conjointement des solutions innovantes visant à améliorer la qualité de vie des patients en tirant parti des technologies d'analyse de données et d'IA des deux entreprises. »

« Chez SOPHiA GENETICS, nous nous engageons à améliorer les résultats des patients grâce à la médecine basée sur les données et, à cet égard, nous sommes ravis de collaborer avec Hitachi, un leader mondial en matière de preuves empiriques et d'aide à la prise de décision clinique multimodale, qui partage ces valeurs », a déclaré Jurgi Camblong, PDG et fondateur de SOPHiA GENETICS. « Ce partenariat nous permettra d'élargir notre portée commerciale et de soutenir l'amélioration des résultats de santé pour un plus grand nombre de patients. »

Hitachi propose des services à forte valeur ajoutée, tels que la génomique, une plateforme de gestion des données médicales et de santé et de nouveaux services faisant appel à l'IA et à l'analytique. Hitachi compte élargir ses activités de soins de santé en tirant parti de ses points forts en matière de systèmes de diagnostic in vitro, de systèmes de thérapie par particules et de technologies numériques, afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations et à l'instauration d'une société durable.

La plateforme SOPHiA DDM™ est une plateforme d'analyse SaaS basée sur le cloud qui utilise l'IA et l'apprentissage automatique pour générer des informations exploitables pour les cliniciens et les chercheurs à partir d'ensembles de données multimodales complexes. Ces informations permettent aux établissements de soins de santé de disposer de connaissances partagées et d'améliorer, en fin de compte, le diagnostic, le traitement et le développement de médicaments afin d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et scientifiques.

À propos de SOPHiA GENETICS

SOPHiA GENETICS est la healthtech qui démocratise la médecine basée sur les données pour améliorer les résultats et l'économie de la santé dans le monde entier. En exploitant la puissance des données de santé de nouvelle génération pour la gestion du cancer et des maladies rares, la plateforme universelle SOPHiA DDM permet aux professionnels de la santé d'agir avec précision et confiance. L'approche innovante de la société permet à une communauté en constante expansion de plus de 1000 établissements de bénéficier du partage des connaissances, encourageant une nouvelle ère dans le secteur de la santé. SOPHiA GENETICS est reconnue parmi les "50 Smartest Companies" du MIT Technology Review.

Pour plus d'informations : SOPHiAGENETICS.COM, suivez @SOPHiAGENETICS sur Twitter.

À propos d'Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), dont le siège social est situé à Tokyo, au Japon, se concentre sur ses activités d'innovation sociale qui combinent les technologies de l'information (TI), les technologies opérationnelles (TO) et les produits. Le chiffre d'affaires consolidé de la société au titre de l'exercice 2019 (clos le 31 mars 2020) s'est élevé à 8 767,2 milliards de yens (80,4 milliards de dollars), et la société employait environ 301 000 personnes dans le monde. Hitachi stimule l'innovation numérique dans cinq secteurs : mobilité, vie intelligente, industrie, énergie et informatique - grâce à Lumada, les solutions, services et technologies numériques avancés d'Hitachi pour transformer les données en informations pour stimuler l'innovation numérique. Son objectif est de fournir des solutions qui augmentent la valeur sociale, environnementale et économique pour ses clients. Pour plus d'informations sur Hitachi, veuillez consulter le site Web de la société à l'adresse suivante https://www.hitachi.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1472932/SOPHiA_GENETICS_Hitachi.jpg

Related Links

https://www.sophiagenetics.com



SOURCE SOPHiA GENETICS