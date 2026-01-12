SOPHiA GENETICS présente ses résultats financiers préliminaires pour le quatrième trimestre et l'année 2025, émet ses orientations pour 2026 et annonce un plan de transition pour les cadres dirigeants.

L'entreprise termine l'année 2025 avec de solides performances au quatrième trimestre, prévoit une croissance de 20 à 22 % de son chiffre d'affaires en 2026 et Ross Muken est promu au poste de CEO.

BOSTON et ROLLE, Suisse, le 12 janvier 2026 /PRNewswire/ -- SOPHiA GENETICS (Nasdaq : SOPH), leader mondial de la médecine de précision alimentée par l'IA, a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers préliminaires non audités pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2025, émis ses perspectives financières pour 2026 et annoncé un plan de transition des dirigeants, notamment la promotion de Ross Muken au poste de CEO, à compter du 1er juillet 2026, et la transition du cofondateur Jurgi Camblong au poste de président exécutif.

Résultats financiers préliminaires non audités du quatrième trimestre 2025

un chiffre d'affaires d'au moins 21 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 20 % en glissement annuel

Réalisation de plus de 105 000 analyses sur SOPHiA DDM™ au quatrième trimestre, soit une croissance de 16 % en glissement annuel.

Résultats financiers préliminaires non vérifiés pour l'année 2025

Recettes d'environ 77 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 18 % en glissement annuel

Réalisation de plus de 391 000 analyses sur SOPHIA DDM™ en 2025, un nouveau record pour l'entreprise.

« 2025 a été une année exceptionnelle pour SOPHiA GENETICS, car nous avons réaccéléré la croissance de notre chiffre d'affaires et sensiblement dépassé notre objectif de nouvelles activités, préparant le terrain pour une croissance future robuste », a déclaré Jurgi Camblong, CEO de SOPHiA GENETICS. « Nos excellentes performances en 2025 nous positionnent parfaitement pour poursuivre notre croissance en 2026 et bien plus loin encore. Les catalyseurs de croissance pour l'année à venir comprennent notre application de biopsie liquide MSK-ACCESS® powered with SOPHiA DDM™, des occasions précieuses sur le marché américain et une activité BioPharma revigorée. Nous nous réjouissons de continuer à faire preuve d'un effet de levier d'exploitation en 2026 et sommes très confiants quant à une amélioration significative de notre situation financière. »

Orientations pour l'ensemble de l'année 2026

Sur la base des informations disponibles à ce jour, SOPHiA GENETICS fournit les prévisions suivantes pour l'exercice 2026 :

Recettes annuelles comprises entre 92 et 94 millions de dollars, soit une croissance d'environ 20 à 22 % en glissement annuel.

Perte d'EBITDA ajusté entre 29 et 32 millions de dollars

Plan de transition pour les cadres

SOPHIA GENETICS a annoncé aujourd'hui la promotion de Ross Muken au poste de CEO, à compter du 1er juillet 2026. M. Muken, qui occupe actuellement le poste de président et ayant été un cadre clé de l'entreprise pendant cinq ans, succédera à M. Jurgi Camblong, cofondateur et CEO. M. Camblong deviendra président exécutif du conseil d'administration, sous réserve d'être élu lors de l'assemblée générale annuelle de la société en juin 2026.

Tout au long de l'année 2025, le Dr Camblong s'est attaché à positionner SOPHiA GENETICS en vue d'entamer sa prochaine phase de croissance. En tant que président exécutif, il continuera à exercer des fonctions de direction à plein temps et se concentrera sur les initiatives stratégiques, l'innovation technologique et l'orientation stratégique à long terme.

Le Dr Tomer Berkovitz, membre du conseil d'administration de SOPHiA GENETICS et associé gérant d'aMoon Fund, a déclaré : « Ces changements de dirigeants reflètent le plan de relève à long terme du conseil d'administration. « Jurgi a bâti une entreprise remarquable et unique qui a été pionnière dans l'application de l'IA à la médecine de précision, et nous nous réjouissons de poursuivre notre travail avec lui, Ross et l'équipe de direction élargie, pour transformer les soins aux patients. »

Ross Muken a rejoint SOPHiA GENETICS en février 2021 au poste de CFO, avant l'introduction en bourse de la société. En mars 2023, il a élargi ses responsabilités en devenant conjointement CFO et COO, dirigeant l'organisation de mise sur le marché de la société, notamment les ventes cliniques, les ventes de diagnostics biopharmaceutiques, l'administration des ventes, le marketing, l'expérience client et les opérations. En mai 2024, M. Muken a été promu président de la société, supervisant les opérations commerciales internationales de SOPHiA GENETICS. À ce titre, il a joué un rôle central dans la transformation de l'organisation commerciale et des processus de vente, en relançant la croissance de l'entreprise et en renforçant l'exécution commerciale globale.

« Les 15 dernières années ont été un parcours incroyable, au cours duquel nous avons pu réaliser notre mission de démocratiser la médecine basée sur les données dans plus de 70 pays et 800 établissements de soins de santé. Ayant travaillé en étroite collaboration avec Ross pendant cinq ans, j'ai pu constater personnellement ses capacités stratégiques et son leadership opérationnel exceptionnels. Je suis convaincu qu'il est la personne idéale pour diriger l'entreprise pendant sa prochaine phase de croissance et élargir considérablement notre impact international », a déclaré Jurgi Camblong, cofondateur de SOPHiA GENETICS.

«Jurgi a bâti quelque chose de vraiment formidable au cours des 15 dernières années : une entreprise unique et une plateforme technologique qui se démarque dans l'industrie », a déclaré Ross Muken. « Lorsque j'ai rejoint l'entreprise en 2021, j'ai immédiatement compris qu'il s'agissait d'une entreprise définissant une catégorie et appliquant l'IA et le cloud computing à une ampleur sans précédent. Au cours de ces cinq années, travailler aux côtés de Jurgi a été extraordinaire. J'ai acquis une connaissance approfondie des besoins de nos clients, des capacités de notre technologie et du talent exceptionnel de notre équipe. Je suis très honoré de succéder à Jurgi comme CEO et je me réjouis de poursuivre notre partenariat puisqu'il devient président exécutif ».

Kevin Puylaert, actuel directeur général de la société pour la région EMEA, est nommé directeur général des ventes à compter de janvier 2026. Kevin travaille chez SOPHiA GENETICS depuis plus de 10 ans, au cours desquels il a occupé plusieurs postes de direction, et ses contributions ont été déterminantes pour la croissance de l'entreprise.

Note importante concernant les résultats financiers préliminaires non audités

SOPHiA GENETICS n'a pas achevé la préparation de ses états financiers du quatrième trimestre ou l'année 2025. Les estimations présentées dans ce communiqué de presse pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025 sont préliminaires et non auditées et sont donc intrinsèquement incertaines et susceptibles d'être modifiées lorsque nous aurons achevé nos résultats financiers du quatrième trimestre 2025. SOPHIA GENETICS est en train de finaliser ses procédures habituelles de clôture et d'examen de fin d'année pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, sans garantie que les résultats finaux pour cette période ne seront pas différents de ces estimations. Au cours de la préparation des états financiers consolidés de SOPHiA GENETICS et des notes annexes au 31 décembre 2025 et pour l'exercice clos à cette date, nous pourrions identifier des éléments susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats définitifs et les estimations financières préliminaires présentées dans ce document.

SOPHiA GENETICS prévoit de communiquer ses résultats financiers complets du quatrième trimestre et de l'année 2025 lors de sa première conférence téléphonique sur les résultats de 2026, actuellement prévue le 3 mars 2026.

Informations sur SOPHiA GENETICS

SOPHiA GENETICS (Nasdaq : SOPH) est une société de technologie de santé cloud native dont la mission est d'élargir l'accès à la médecine fondée sur les données en utilisant l'IA pour fournir des soins de classe mondiale aux patients atteints de cancer et de maladies rares dans le monde entier. Elle est à l'origine de SOPHiA DDM™, une plateforme qui analyse des données génomiques et multimodales complexes et génère des informations exploitables en temps réel pour un vaste réseau mondial d'hôpitaux, de laboratoires et d'institutions biopharmaceutiques. Pour plus d'informations, consultez le site SOPHiAGENETICS.COM. Retrouvez-nous également sur LinkedIn.

Mesures financières non-IFRS

Sauf en ce qui concerne le chiffre d'affaires, l'entreprise ne fournit des indications que sur une base non-IFRS. La société ne fournit pas de rapprochement entre la marge brute ajustée prévisionnelle (mesure non-IFRS) et la marge brute (la mesure financière IFRS la plus comparable), en raison de la difficulté inhérente à la prévision et à la quantification de l'amortissement des frais de recherche et de développement capitalisés, nécessaires à ce rapprochement. En outre, la société ne fournit pas de rapprochement entre la perte d'exploitation ajustée prospective (mesure non-IFRS) et la perte d'exploitation (mesure financière IFRS la plus comparable), en raison de la difficulté inhérente à prévoir et à quantifier l'amortissement des frais de recherche et de développement capitalisés et des immobilisations incorporelles, les charges liées aux rémunérations fondées sur des actions, la part hors trésorerie des pensions payées en sus des cotisations réelles, certains coûts de transaction et les frais de contentieux, nécessaires à ce rapprochement.

Déclarations prospectives

Les résultats financiers non audités du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2025, présentés dans ce communiqué de presse, sont préliminaires et soumis à l'achèvement des procédures comptables et d'audit annuel et sont donc susceptibles d'être ajustés.

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans le présent communiqué de presse, notamment les prévisions pour 2026 et les déclarations concernant nos résultats d'exploitation et notre situation financière futurs, notre stratégie commerciale, nos produits et notre technologie, nos partenariats et nos collaborations, ainsi que les plans et les objectifs de la direction pour les activités futures, constituent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont basées sur les convictions et les hypothèses de notre direction ainsi que sur les informations dont la direction dispose actuellement. De telles déclarations sont soumises à des risques et à des impondérables, et les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, notamment ceux décrits dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Aucune garantie ne peut être fournie quant à l'atteinte de ces résultats. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Nous déclinons expressément toute obligation ou engagement de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse que ce soit à la suite de changement de nos attentes ou de changement des événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées, sauf si la loi l'exige. Aucune déclaration ni garantie (expresse ou implicite) n'est donnée quant à l'exactitude de ces déclarations prospectives.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1673202/SOPHiA_GENETICS_Logo.jpg