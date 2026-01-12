SOPHiA GENETICS verstrekt voorlopige financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2025, geeft richtsnoeren voor 2026 en kondigt overgangsplan voor de directie aan

Het bedrijf eindigt 2025 met een sterke prestatie in het vierde kwartaal, verwacht een omzetgroei van 20 à 22% in 2026 en promoot Ross Muken tot CEO

BOSTON en ROLLE, Zwitserland, 12 januari 2026 /PRNewswire/ -- SOPHIA GENETICS (Nasdaq: SOPH, een wereldleider in AI-gedreven precisiegeneeskunde, heeft vandaag voorlopige niet-gecontroleerde financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2025 verstrekt, zijn financiële vooruitzichten voor 2026 geïnitieerd en een overgangsplan voor de directie aangekondigd, inclusief de promotie van Ross Muken tot Chief Executive Officer (CEO), met ingang op 1 juli 2026, en de overgang van medeoprichter Jurgi Camblong tot Executive Chairman.

Voorlopige niet-gecontroleerde financiële resultaten voor het vierde kwartaal van 2025

Inkomsten van ten minste 21 miljoen USD, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 20% op jaarbasis

Meer dan 105.000 analyses uitgevoerd op SOPHiA DDM™ in het vierde kwartaal, wat neerkomt op een groei van 16% op jaarbasis

Voorlopige niet-gecontroleerde financiële resultaten voor het volledige jaar 2025

Inkomsten van ongeveer 77 miljoen USD, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 18% op jaarbasis

Meer dan 391.000 analyses uitgevoerd op SOPHiA DDM™ in 2025, een nieuw bedrijfsrecord

"2025 was een geweldig jaar voor SOPHiA GENETICS, omdat we de omzetgroei opnieuw versneld hebben en onze nieuwe zakelijke boekingsdoelstelling aanzienlijk hebben overschreden, waardoor de basis is gelegd voor een robuuste toekomstige groei", aldus Jurgi Camblong, Chief Executive Officer van SOPHiA GENETICS. "Onze sterke prestaties in 2025 positioneren ons goed voor verdere groei in 2026 en daarna. Groeikatalysatoren voor het komende jaar zijn onze best-in-class Liquid Biopsy-applicatie MSK-ACCESS® aangedreven door SOPHiA DDM™, waardevolle kansen in de Amerikaanse markt en gerevitaliseerde BioPharma-activiteiten. We kijken ernaar uit om in 2026 de operationele hefboomwerking te blijven aantonen en hebben veel vertrouwen in een materiële verbetering van onze financiële positie."

Richtsnoeren voor het volledige jaar 2026

Op basis van de huidige informatie verstrekt SOPHiA GENETICS de volgende richtsnoeren voor het boekjaar 2026:

De omzet voor het volledige jaar ligt tussen 92 en 94 miljoen USD, wat neerkomt op een jaarlijkse groei van ongeveer 20 tot 22 %

Gecorrigeerd EBITDA-verlies tussen 29 miljoen en 32 miljoen USD

Overgangsplan voor de directie

SOPHiA GENETICS heeft vandaag de promotie aangekondigd van Ross Muken tot Chief Executive Officer, met ingang op 1 juli 2026. De heer Muken, die momenteel als voorzitter fungeert en al vijf jaar een belangrijke directeur bij het bedrijf is, zal Dr. Jurgi Camblong, medeoprichter en CEO, opvolgen. Dr. Camblong wordt Executive Chairman of the Board, onder voorbehoud van verkiezing op de jaarlijkse algemene vergadering van het bedrijf in juni 2026.

Gedurende 2025 heeft Dr. Camblong zich gericht op het positioneren van SOPHiA GENETICS voor de volgende groeifase. Als Executive Chairman zal hij als full-time directeur blijven werken en zich concentreren op strategische initiatieven, technologische innovatie en strategische richting op de lange termijn.

"Deze veranderingen in de directie weerspiegelen de langetermijnopvolgingsplanning van de raad van bestuur en Dr. Camblong", zei Dr. Tomer Berkovitz, bestuurslid van SOPHiA GENETICS en beherende vennoot bij aMoon Fund. "Jurgi heeft een opmerkelijk en uniek bedrijf opgebouwd dat een pionier is in de toepassing van AI in de precisiegeneeskunde, en we kijken ernaar uit om ons werk met hem, Ross en het bredere leiderschapsteam voort te zetten om de patiëntenzorg te transformeren".

Ross Muken trad in februari 2021 als Chief Financial Officer (CFO) toe tot SOPHiA GENETICS, voorafgaand aan het initiële openbare aanbod van het bedrijf. In maart 2023 breidde hij zijn verantwoordelijkheden uit om als gezamenlijke CFO en Chief Operating Officer (COO) te fungeren, waarbij hij marktintroductieorganisatie van het bedrijf leidde, waaronder klinische verkoop, BioPharma Diagnostics Sales, Sales Support, Marketing, Customer Experience en Operations. In mei 2024 werd de heer Muken gepromoveerd tot president van het bedrijf en begon toezicht te houden op de wereldwijde bedrijfsactiviteiten van SOPHiA GENETICS. In deze rol heeft hij een centrale rol gespeeld bij het transformeren van de commerciële organisatie en verkoopprocessen, het versnellen van de bedrijfsgroei en het versterken van de algehele commerciële uitvoering.

De laatste vijftien jaar zijn een ongelooflijke reis geweest, waarbij we onze visie hebben gerealiseerd om door data gedreven geneeskunde te democratiseren in meer dan zeventig landen en achthonderd gezondheidszorginstellingen. Na vijf jaar nauw samen te hebben gewerkt met Ross, heb ik zijn uitzonderlijke strategische capaciteiten en operationele leiderschap uit de eerste hand gezien. Ik ben ervan overtuigd dat hij de juiste persoon is om het bedrijf door de volgende groeifase te leiden en onze wereldwijde impact aanzienlijk uit te breiden", zei Jurgi Camblong, medeoprichter van SOPHiA GENETICS.

"Jurgi heeft de afgelopen vijftien jaar iets echt opmerkelijks opgebouwd, een uniek bedrijf en technologieplatform dat zich onderscheidt in de branche", zei Ross Muken. "Toen ik in 2021 toetrad tot het bedrijf, herkende ik onmiddellijk dat dit een categorie-definerend bedrijf was dat AI en cloud computing op ongekende schaal toepaste. Gedurende deze vijf jaar was het werken naast Jurgi buitengewoon. Ik heb diep inzicht gekregen in de behoeften van onze klanten, de mogelijkheden van onze technologie en het uitzonderlijke talent van ons team. Ik ben diep vereerd om Jurgi als CEO op te volgen en kijk ernaar uit om onze samenwerking voort te zetten terwijl hij Executive Chairman wordt."

Kevin Puylaert, de huidige Managing Director of EMEA, wordt vanaf januari 2026 benoemd tot Chief Sales Officer. Kevin is al meer dan tien jaar aan de slag bij SOPHiA GENETICS, waar hij meerdere senior leiderschapsrollen heeft bekleed, en zijn bijdragen hebben een belangrijke rol gespeeld in de groei van het bedrijf.

Belangrijke opmerking met betrekking tot voorlopige niet-gecontroleerde financiële resultaten

SOPHiA GENETICS heeft de opstelling van zijn jaarrekening voor het vierde kwartaal of het volledige jaar 2025 niet afgerond. De in dit persbericht gepresenteerde schattingen voor het vierde kwartaal en het jaar eindigend op 31 december 2025 zijn voorlopig en niet gecontroleerd en zijn dus inherent onzeker en onderhevig aan wijzigingen naarmate we onze financiële resultaten voor het vierde kwartaal van 2025 afronden. SOPHiA GENETICS is bezig met de voltooiing van zijn gebruikelijke procedures voor de afsluiting en herziening aan het einde van het jaar vanaf en voor het jaar dat eindigde op 31 december 2025, en er kan geen garantie worden gegeven dat de uiteindelijke resultaten voor deze periode niet zullen verschillen van deze schattingen. Tijdens de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening en de bijbehorende opmerkingen van SOPHiA GENETICS voor het jaar dat eindigde op 31 december 2025, kunnen wij elementen identificeren die ertoe kunnen leiden dat de uiteindelijk gerapporteerde resultaten wezenlijk verschillen van de hierin gepresenteerde voorlopige financiële schattingen.

SOPHiA GENETICS is van plan zijn volledige financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2025 te rapporteren tijdens zijn eerste winstbespreking van 2026, die momenteel gepland is voor 3 maart 2026.

Over SOPHIA GENETICS

SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH) is een cloud-native gezondheidszorgtechnologiebedrijf met als missie de toegang tot data-gedreven geneeskunde uit te breiden door AI te gebruiken om zorg van wereldklasse te bieden aan patiënten met kanker en zeldzame aandoeningen over de hele wereld. Het bedrijf is de maker van SOPHiA DDM™, een platform dat complexe genomische en multimodale gegevens analyseert en real-time, bruikbare inzichten genereert voor een breed wereldwijd netwerk van ziekenhuizen, laboratoria en biofarma-instellingen. Voor meer informatie ga naar SOPHiAGENETICS.COM en maak contact met ons op LinkedIn.

Financiële maatregelen op niet-IFRS-basis

Behalve met betrekking tot inkomsten verstrekt het bedrijf alleen richtsnoeren op niet-IFRS-basis. Het bedrijf zorgt niet voor een afstemming van de vooruitziende gecorrigeerde brutomarge (niet-IFRS-maatregel) op de brutomarge (de meest vergelijkbare financiële maatregel op IFRS-basis), wegens de inherente moeilijkheid bij het voorspellen en kwantificeren van de afschrijvingen van gekapitaliseerde onderzoeks- en ontwikkelingskosten die nodig zijn voor een dergelijke afstemming. Bovendien verstrekt het bedrijf geen afstemming van het vooruitziende gecorrigeerde bedrijfsverlies (niet-IFRS-maatregel) met het bedrijfsverlies (de meest vergelijkbare financiële maatregel op IFRS-basis), wegens de inherente moeilijkheid bij het voorspellen en kwantificeren van de afschrijvingen van gekapitaliseerde onderzoeks- en ontwikkelingskosten en immateriële activa, op aandelen gebaseerde compensatiekosten, het niet-contante gedeelte van pensioenen dat wordt betaald boven de werkelijke bijdragen, bepaalde transactiekosten en proceskosten die noodzakelijk voor een dergelijke verzoening.

Toekomstgerichte verklaringen

De niet-gecontroleerde financiële resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar eindigend op 31 december 2025 in dit persbericht zijn voorlopig en onderworpen aan de voltooiing van de boekhoudkundige en jaarlijkse controleprocedures en kunnen daarom nog worden aangepast.

Dit persbericht bevat verklaringen die "toekomstgerichte verklaringen" vormen. Alle verklaringen in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, waaronder richtsnoeren voor 2026 en verklaringen over onze toekomstige bedrijfsresultaten en financiële positie, bedrijfsstrategie, producten en technologie, partnerschappen en samenwerkingen, alsmede plannen en doelstellingen van de directie voor toekomstige activiteiten, zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de overtuigingen en veronderstellingen van onze directie en op informatie die momenteel beschikbaar is voor onze directie. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, en de werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van diegene die in de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd ten gevolge van verschillende factoren, waaronder diegene die zijn beschreven in onze documenten bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Er kan geen garantie worden gegeven dat dergelijke toekomstige resultaten zullen worden bereikt. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit document gelden alleen op de datum van dit persbericht. Wij wijzen uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om de in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen te actualiseren om een wijziging in onze verwachtingen of een wijziging in gebeurtenissen, omstandigheden of situatie waarop deze verklaringen zijn gebaseerd, weer te geven, tenzij dit door de toepasselijke wetgeving vereist is. Er worden geen verklaringen of garanties (expliciet of impliciet) gegeven over de juistheid van dergelijke toekomstgerichte verklaringen.

