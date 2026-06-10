Sopra Steria publica un estudio europeo dedicado al comercio basado en IA agente

- Un estudio de Sopra Steria revela que la IA agente podría gestionar transacciones de comercio electrónico europeas por valor de 310.000 millones de euros en un plazo de diez años

PARIS, 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria publica el primer estudio europeo dedicado al comercio a través de agentes, basado en una encuesta exclusiva a 8.400 consumidores de ocho países. El mercado europeo potencial supera los 310.000 millones de euros, y la clave no estará solo en la tecnología, sino también en la confianza: el 41 % de los europeos aún no confía en ningún proveedor individual para que les ofrezca un agente de compras. En este mercado tan competitivo, los bancos se perfilan como los proveedores que generan mayor confianza entre los consumidores.

Cifras clave:

El 74 % de los consumidores europeos aún encuentra dificultades al comprar en línea.

El 55 % de los europeos ya ha oído hablar del comercio con agentes.

El 45 % delegaría las compras de electrónica y tecnología a un agente de IA, frente a solo el 16 % en el caso de la atención médica y la alimentación.

El 27 % considera que los bancos son los actores más idóneos para desarrollar agentes de compra.

Una Europa a dos velocidades, liderada por el Norte

El conocimiento sobre el comercio de agentes ya es considerable en toda Europa, aunque varía significativamente según el país. Más de la mitad de los europeos (55 %) afirma haber oído hablar del concepto, y el 13 % asegura conocerlo bien. El norte de Europa lidera la lista: el conocimiento alcanza el 76 % en Noruega y el 68 % en los Países Bajos, frente al 61 % en Alemania y el 58 % en el Reino Unido. Varios mercados del sur de Europa, junto con Francia (38 %) y Bélgica (44 %), se encuentran muy por detrás.

Las compras online se han generalizado en todo el continente: solo el 2 % de los europeos encuestados afirma no comprar nunca por internet, aunque la frecuencia varía: el 36 % de los alemanes compra online al menos una vez por semana, frente al 19 % de los consumidores franceses. En los mercados más maduros, es probable que las innovaciones impulsadas por la IA ganen terreno más rápidamente, aprovechando hábitos ya consolidados.

La IA resulta atractiva como herramienta de apoyo a la toma de decisiones, pero los europeos aún se muestran reticentes a cederle el control

Para los consumidores europeos, la IA se percibe principalmente como una herramienta para tomar mejores decisiones: el 31 % desea que les ayude a decidir con más criterio, el 23 % a ahorrar tiempo y el 22 % a controlar sus gastos. Esta expectativa es especialmente fuerte en Francia e Italia, donde la IA se considera ante todo un medio para tomar mejores decisiones; en Alemania, se asocia más con la eficiencia y la rapidez. Sin embargo, casi uno de cada cinco europeos (21 %) aún no percibe ningún beneficio concreto.

Disposición a delegar […]

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